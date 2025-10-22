Pesquisar

MAIS DISPUTADO

Lote 4 de rodovias do Paraná vai a leilão nesta quinta

Redação Bonde
22 out 2025 às 15:44

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN
O leilão do Lote 4 das novas concessões rodoviárias do Paraná, marcado para esta quinta-feira (23), terá a participação de quatro interessadas. Três empresas já administram outros lotes no estado: a gestora de investimentos Pátria (que arrematou o lote 1), a Motiva (operadora do lote 3) e a EPR (que conquistou dois lotes, 2 e 6). A surpresa ficou por conta da Mota-Engil, grupo de engenharia português que vai construir o túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. As informações são do jornal Valor Econômico.


Recebe nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
O certame vai ocorrer às 14 horas, na B3, em São Paulo, com a presença confirmada do governador Ratinho Junior (PSD) e de representantes do governo federal e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O critério da licitação será o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio, cujo valor máximo foi fixado em R$ 0,16788 por quilômetro. Se a proposta vencedora ultrapassar 18% de deságio, a empresa deverá realizar um aporte adicional de recursos, que ficará vinculado ao próprio projeto para garantir a sustentabilidade dos investimentos.


O Lote 4 do novo programa de concessões rodoviárias do Paraná representa um dos maiores pacotes de investimentos já previstos para o Norte do Estado. Com 627,5 quilômetros de extensão, o contrato prevê R$ 10,8 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,6 bilhões em conservação e serviços (Opex) ao longo de 30 anos. A concessão contempla 231,9 km de duplicações, 87,1 km de faixas adicionais, 59,1 km de contornos, 39,5 km de vias marginais, além de 117 viadutos e pontes, 39 passarelas e 33,9 km de ciclovias. A transformação será visível especialmente nas principais rotas de ligação entre Londrina, Maringá e o Norte Pioneiro.

Região de Londrina

Em Londrina, estão previstas as duas obras mais aguardadas do pacote: os contornos Norte e Leste, que vão reorganizar o tráfego regional e reduzir o fluxo de caminhões dentro do perímetro urbano. O Contorno Norte, com 30,1 quilômetros, partirá da BR-369, em Cambé, seguirá pelo território londrinense e terminará na PR-862, em Ibiporã. O projeto inclui oito viadutos, três pontes e dois grandes trevos em desnível, nos pontos inicial e final da rodovia. Já o Contorno Leste de Londrina, incluído mais recentemente no edital, será executado em etapas. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) será elaborado no segundo ano de concessão, seguido pelo projeto executivo no quarto ano e pelo início das obras no sexto ano, ligando a PR-445 à BR-369, próximo a Ibiporã.

Em Ibiporã, a PR-862 ganhará faixas adicionais do km 4 ao km 9, além de um viaduto tipo Trombeta no km 0, dois do tipo Diamante (km 1 e km 5) e uma passagem superior no km 6, melhorando o acesso à BR-369. Já em Jataizinho, todas as intervenções se concentram na BR-369, incluindo faixas adicionais no km 129, ciclovias entre os km 127 e 129, um Parclo no km 127, um Diamante no km 130 e uma passarela para pedestres no km 129.

Arapongas e Rolândia

Em Arapongas, o volume de obras será expressivo. A PR-444 terá novas pontes e passagens superiores, com destaque para uma ponte no km 0+100 e uma passagem no km 0+200. Também serão construídos três grandes entroncamentos (um Diamante no km 7, um Trombeta no km 10 e um Parclo no km 15), além de duas passarelas para pedestres e uma nova ciclovia na BR-369 entre os km 180 e 182. Em Rolândia, o trecho urbano da BR-369 receberá vias marginais entre os km 178 e 180 e a PR-986 será ampliada com faixas adicionais em ambos os sentidos, três novos viadutos (nos km 3, 4 e 6) e melhorias de segurança viária.

Norte Pioneiro


Cornélio Procópio terá uma série de intervenções que vão modernizar o acesso à cidade. No km 91 da BR-369, está prevista uma duplicação de 700 metros e correção de traçado em uma curva perigosa. Serão implantadas vias marginais entre os km 90-91 e 94-95, além de ciclovia entre os km 88 e 89. O município também ganhará um viaduto do tipo Trombeta no km 90 e três passarelas para pedestres nos km 88, 89 e 90.


Maringá, Marialva, Mandaguari e Apucarana


No eixo entre Maringá e Apucarana, o investimento é igualmente expressivo. Em Maringá, o destaque é o novo Contorno Sul, que se integrará ao trecho federal em execução e seguirá até a PR-897 (Contorno de Marialva), com 19,3 quilômetros de extensão. O projeto inclui três viadutos tipo Diamante e um Trombeta no entroncamento com a PR-897, além de uma nova estrutura na PR-317, substituindo a rotatória da Estrada Bravin.


Em Marialva, a PR-897 ganhará 11,4 quilômetros de faixas adicionais, um viaduto Parclo no km 5, uma passarela no km 6 e, na BR-376, dois novos Parclos (km 196 e km 199) e 1,4 km de faixas adicionais. Já em Mandaguari, a PR-444 passará por uma adequação completa da duplicação, com 38,7 km de extensão, barreiras de concreto tipo New Jersey e três viadutos tipo Diamante (km 28, 33 e 37), além de ciclovia e via marginal. Em Apucarana, o mesmo eixo da PR-444 receberá um Parclo no km 21 e um Diamante no km 23, garantindo mais fluidez no principal corredor que liga o Norte ao Noroeste paranaense.


Último leilão na semana que vem


Após o lote 4, na próxima semana também está marcada a licitação do último lote de estradas do Paraná, o bloco 5 - com trechos que conectam Guaíra e Maringá a Cascavel. Nessa concessão, também de 30 anos, está prevista a realização de R$ 6,7 bilhões em obras. Com este último leilão, deverá ser concluído um pacote com seis blocos de rodovias, estruturados em parceria da União com o Estado do Paraná.

Economia rodovias concessão Leilão Paraná
Publicidade
