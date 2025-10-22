Lote 4 de rodovias do Paraná vai a leilão nesta quinta

O leilão do Lote 4 das novas concessões rodoviárias do Paraná, marcado para esta quinta-feira (23), terá a participação de quatro interessadas. Três empresas já administram outros lotes no estado: a gestora de investimentos Pátria (que arrematou o lote 1), a Motiva (operadora do lote 3) e a EPR (que conquistou dois lotes, 2 e 6). A surpresa ficou por conta da Mota-Engil, grupo de engenharia português que vai construir o túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. As informações são do jornal Valor Econômico.





Publicidade

Publicidade

O certame vai ocorrer às 14 horas, na B3, em São Paulo, com a presença confirmada do governador Ratinho Junior (PSD) e de representantes do governo federal e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O critério da licitação será o maior desconto sobre a tarifa básica de pedágio, cujo valor máximo foi fixado em R$ 0,16788 por quilômetro. Se a proposta vencedora ultrapassar 18% de deságio, a empresa deverá realizar um aporte adicional de recursos, que ficará vinculado ao próprio projeto para garantir a sustentabilidade dos investimentos.





O Lote 4 do novo programa de concessões rodoviárias do Paraná representa um dos maiores pacotes de investimentos já previstos para o Norte do Estado. Com 627,5 quilômetros de extensão, o contrato prevê R$ 10,8 bilhões em obras (Capex) e R$ 5,6 bilhões em conservação e serviços (Opex) ao longo de 30 anos. A concessão contempla 231,9 km de duplicações, 87,1 km de faixas adicionais, 59,1 km de contornos, 39,5 km de vias marginais, além de 117 viadutos e pontes, 39 passarelas e 33,9 km de ciclovias. A transformação será visível especialmente nas principais rotas de ligação entre Londrina, Maringá e o Norte Pioneiro.

Publicidade





Região de Londrina

Publicidade





Em Londrina, estão previstas as duas obras mais aguardadas do pacote: os contornos Norte e Leste, que vão reorganizar o tráfego regional e reduzir o fluxo de caminhões dentro do perímetro urbano. O Contorno Norte, com 30,1 quilômetros, partirá da BR-369, em Cambé, seguirá pelo território londrinense e terminará na PR-862, em Ibiporã. O projeto inclui oito viadutos, três pontes e dois grandes trevos em desnível, nos pontos inicial e final da rodovia. Já o Contorno Leste de Londrina, incluído mais recentemente no edital, será executado em etapas. O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) será elaborado no segundo ano de concessão, seguido pelo projeto executivo no quarto ano e pelo início das obras no sexto ano, ligando a PR-445 à BR-369, próximo a Ibiporã.

Publicidade





Em Ibiporã, a PR-862 ganhará faixas adicionais do km 4 ao km 9, além de um viaduto tipo Trombeta no km 0, dois do tipo Diamante (km 1 e km 5) e uma passagem superior no km 6, melhorando o acesso à BR-369. Já em Jataizinho, todas as intervenções se concentram na BR-369, incluindo faixas adicionais no km 129, ciclovias entre os km 127 e 129, um Parclo no km 127, um Diamante no km 130 e uma passarela para pedestres no km 129.

Publicidade





Arapongas e Rolândia

Publicidade





Em Arapongas, o volume de obras será expressivo. A PR-444 terá novas pontes e passagens superiores, com destaque para uma ponte no km 0+100 e uma passagem no km 0+200. Também serão construídos três grandes entroncamentos (um Diamante no km 7, um Trombeta no km 10 e um Parclo no km 15), além de duas passarelas para pedestres e uma nova ciclovia na BR-369 entre os km 180 e 182. Em Rolândia, o trecho urbano da BR-369 receberá vias marginais entre os km 178 e 180 e a PR-986 será ampliada com faixas adicionais em ambos os sentidos, três novos viadutos (nos km 3, 4 e 6) e melhorias de segurança viária.

Publicidade





Norte Pioneiro





Cornélio Procópio terá uma série de intervenções que vão modernizar o acesso à cidade. No km 91 da BR-369, está prevista uma duplicação de 700 metros e correção de traçado em uma curva perigosa. Serão implantadas vias marginais entre os km 90-91 e 94-95, além de ciclovia entre os km 88 e 89. O município também ganhará um viaduto do tipo Trombeta no km 90 e três passarelas para pedestres nos km 88, 89 e 90.





Maringá, Marialva, Mandaguari e Apucarana





No eixo entre Maringá e Apucarana, o investimento é igualmente expressivo. Em Maringá, o destaque é o novo Contorno Sul, que se integrará ao trecho federal em execução e seguirá até a PR-897 (Contorno de Marialva), com 19,3 quilômetros de extensão. O projeto inclui três viadutos tipo Diamante e um Trombeta no entroncamento com a PR-897, além de uma nova estrutura na PR-317, substituindo a rotatória da Estrada Bravin.





Em Marialva, a PR-897 ganhará 11,4 quilômetros de faixas adicionais, um viaduto Parclo no km 5, uma passarela no km 6 e, na BR-376, dois novos Parclos (km 196 e km 199) e 1,4 km de faixas adicionais. Já em Mandaguari, a PR-444 passará por uma adequação completa da duplicação, com 38,7 km de extensão, barreiras de concreto tipo New Jersey e três viadutos tipo Diamante (km 28, 33 e 37), além de ciclovia e via marginal. Em Apucarana, o mesmo eixo da PR-444 receberá um Parclo no km 21 e um Diamante no km 23, garantindo mais fluidez no principal corredor que liga o Norte ao Noroeste paranaense.





Último leilão na semana que vem





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Após o lote 4, na próxima semana também está marcada a licitação do último lote de estradas do Paraná, o bloco 5 - com trechos que conectam Guaíra e Maringá a Cascavel. Nessa concessão, também de 30 anos, está prevista a realização de R$ 6,7 bilhões em obras. Com este último leilão, deverá ser concluído um pacote com seis blocos de rodovias, estruturados em parceria da União com o Estado do Paraná.