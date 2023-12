Lotes da Cidade Industrial de Londrina devem render pelo menos R$ 45 milhões

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), sancionou no último dia 18 a lei que desafeta 85 lotes na Cidade Industrial e permite a alienação dos terrenos. O projeto de lei foi aprovado na CML (Câmara Municipal de Londrina) durante as sessões extraordinárias convocadas pelo Executivo. A nova legislação também cria o Fundo Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento Econômico e Industrial e o Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico e Industrial.



A Cidade Industrial fica no prolongamento da avenida Saul Ekind, na zona norte, e tem uma área total de 395 mil metros quadrados. Com investimento de R$ 36,7 milhões, as obras - que estão na casa dos 35% de conclusão - devem terminar em julho de 2024.



Segundo o presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, o valor global - considerando o lance inicial - dos lotes deve girar em torno de R$ 45 milhões. Mas, a tendência é que o total arrecadado aumente. Alguns dos terrenos serão agrupados, totalizando 65 unidades.



“Nós estamos estudando o edital ainda. Fizemos várias reuniões com a secretaria de Gestão Pública, com o jurídico, com o Núcleo Desenvolve Londrina, e ouvimos as sugestões deles. Estamos construindo o edital e a ideia é que até o final de janeiro esteja pronto para lançar. Mas vai ser leilão dos lotes individualmente, e as empresas vão poder ofertar lances para cada um deles”, explica Canziani.





