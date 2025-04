Lula diz querer saber quem é 'pilantra' que provocou aumento do preço do ovo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (14) que seu governo está trabalhando para descobrir quem é o "pilantra", nas palavras dele, que provocou o aumento do preço do ovo no país, afirmando que não há justificativas para essa elevação.





"Não tem explicação para o ovo estar caro. Alguém está passando a mão e nós queremos saber quem é", disse o presidente em discurso durante cerimônia em Sorocaba (SP) para entrega de ambulâncias a municípios. Em fevereiro, o ovo de galinha teve alta de 15,39% no preço, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





Ainda sobre os preços dos alimentos, Lula disse também que em breve o preço da carne vai baixar.

No mesmo discurso, Lula afirmou que será anunciada, na próxima terça-feira (18), a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5.000. "A verdade é que quem paga Imposto de Renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado da folha de pagamento dele, mas quem ganha muito às vezes nem paga", disse.





Lula afirmou que a isenção é uma forma de proteger os trabalhadores enquanto "muita gente rica sonega". "Quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes." Ele acrescentou que acredita no crescimento da economia em 2025 diante dos baixos níveis de desemprego e crescimento da massa salarial.





A Receita Federal divulgou na quarta-feira (12) o prazo e as regras da declaração do Imposto de Renda 2025. A entrega dos documentos começa na segunda-feira (17) e vai até 30 de maio.