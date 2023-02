Mais de 13 mil pessoas devem passar pelo aeroporto de Londrina durante o Carnaval

A segunda cidade mais populosa do Paraná é considerada uma importante região para o desenvolvimento econômico regional e nacional, representando um importante papel para toda a região do estado. "Após dois anos sem festividade devido à pandemia, Londrina volta a ter o Carnaval de rua em 2023 e quem gosta de uma festa bem tradicional ou mesmo para visitar os familiares da região vai aproveitar o feriado de Carnaval”, comenta Antonio Montano, Gerente do Aeroporto de Londrina.

Precauções e cuidados





A administradora CCR Aeroportos recomenda aos passageiros a chegada com a devida antecedência ao aeroporto e atenção redobrada aos horários de embarque. "Estamos comprometidos com a efetividade de nossos produtos e serviços e trabalhamos para que a experiência de nossos clientes dentro do aeroporto seja a mais prazerosa possível. E para isso, é importante que os visitantes possam fazer suas viagens com segurança, conforto e uma boa experiência desde o acesso ao nosso aeroporto”, finaliza Montano.





De acordo com a decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o uso da máscara de proteção é obrigatório em espaços aeroportuários como área de inspeção de segurança, sala de embarque, pátio, pista e também dentro das aeronaves. As máscaras devem ser utilizadas ajustadas ao rosto, cobrindo o nariz, queixo e boca, minimizando espaços que permitam a entrada ou saída do ar e de gotículas respiratórias.