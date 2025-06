Mais de 169 mil londrinenses entregaram declarações do IRPF dentro do prazo

IA no agro: evento aponta caminhos para região liderar nova era no campo

Ele explica que a estimativa inicial é feita com base em anos anteriores e que, em média, 6% dos contribuintes atrasam a entrega. "A avaliação da Receita é que aumentou o numero de isentos, portanto, nesse ano, o aumento no numero de declarantes foi inferior aos anos anteriores", diz o delegado.

Em Londrina, eram esperadas cerca de 175 mil declarações no início do prazo, mas o número real de contribuintes que tinham essa responsabilidade só será, de fato, verificado após a malha fina, afirma o delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo Cezar Cardoso.

A Receita Federal em Londrina recebeu 169.838 declarações do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física ) de 2025 até as 23h59 da última sexta-feira (30), data limite para o envio. O volume de entregas, informado nesta segunda-feira (2), corresponde às expectativas do órgão para a regional, que abrange municípios do Norte e do Norte Central do Paraná.

Além de Londrina, outros municípios da região também registraram grande volume de envios dentro do prazo. Confira:



Arapongas: 27.773 declarações

Apucarana: 27.600

Cambé: 24.513

Cornélio Procópio: 11.722

Ibiporã: 11.459

Jacarezinho: 8.309

Ivaiporã: 6.345





Atraso gera multa e pendências no CPF





A Receita Federal alerta que os contribuintes obrigados a declarar, mas que não entregaram o documento dentro do prazo, estão sujeitos ao pagamento de multa. O valor varia conforme a existência de imposto devido.





Se houver imposto a pagar, a multa é de 1% ao mês (ou fração) sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do total do tributo. Se não houver imposto a pagar, aplica-se a multa mínima de R$ 165,74.





Além disso, a omissão da declaração pode deixar o CPF do contribuinte com status de “pendente de regularização”, o que dificulta operações como financiamentos, emissão de passaportes, matrículas em instituições de ensino e movimentações bancárias. Em casos mais graves, o contribuinte pode ser autuado pela Receita, com cobrança do imposto devido acrescido de multa e juros.