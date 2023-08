Mais de R$ 72 milhões foram negociados nos dois primeiros meses do Profis em Londrina

Desde o início da atual edição do Programa de Regularização Fiscal (Profis), em 1º de junho, 20.083 pessoas já aderiram à iniciativa, tendo negociado R$ 72.466.208,34 junto à Prefeitura de Londrina. Deste total, R$ 22.495.633,77 já foram arrecadados até o momento.





Por meio do Profis, os contribuintes podem renegociar valores devidos de IPTU, ISS, ITBI, além de outras taxas e multas, inscritos ou não em dívida ativa. A adesão ao programa pode ser feita on-line (veja mais informações abaixo), porém, para auxiliar as pessoas com dificuldades de acesso à internet ou que apresentam dúvidas sobre o procedimento, a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) tem realizado os plantões presenciais do Profis aos sábados. Em 2023, já foram feitas três ações, que atenderam 702 cidadãos.

A secretária municipal de Fazenda em exercício, Wanda Kono, destacou que o Profis oferece condições vantajosas referentes aos juros e multas das dívidas. “Desde ontem (1º), o desconto para pagamentos à vista passou a ser de 90%. E, em relação aos parcelamentos, os pagamentos feitos em até cinco parcelas terão descontos de 80%, enquanto o desconto será de 50% para aqueles realizados entre seis e 17 parcelas. Essas condições vigoram até o dia 31 de agosto, continuando a ser uma excelente oportunidade para ficar em dia com o Município e obter um desconto nas multas e juros”, afirmou.





Formas de adesão – A adesão ao Profis 2023 pode ser feita 24h ao dia, na internet, através do sistema on-line da iniciativa, que permite optar pelo pagamento à vista ou parcelado. Quem prefere ser atendido presencialmente pode agendar uma visita à Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no prédio da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635, andar térreo), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.





O agendamento pode ser feito por meio do formulário on-line ou pelo telefone/WhatsApp (43) 3372-4424, que também responde dúvidas sobre o Profis.