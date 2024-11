Mega da Virada pagará R$ 600 milhões e apostas já podem ser feitas

A Mega da Virada deste ano terá prêmio estimado em R$ 600 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal, que fez o anúncio da premiação nesta segunda-feira (11).





As apostas do concurso 2.810 já começaram nesta segunda-feira e o sorteio será no dia 31 de dezembro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Sem reajuste pela inflação, esse é o maior prêmio já pago na história.





No ano passado, o valor chegou a R$ 588.891.021,22 e foi dividido por cinco apostadores —cada um recebeu R$ 117.778.204,25.

Publicidade





Com atualização da inflação pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), o prêmio total do ano passado chega hoje a 615.368.091,54. Entretanto, o valor inicial, de R$ 550 milhões, acabou corrigido até a data do sorteio e pagou quase R$ 34 milhões do que o estimado inicialmente.





Assim como nos demais concursos especiais das loterias da Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido para quem acertar 5 números e assim por diante.

Publicidade





O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. Caso não o faça, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).





A aposta simples, com seis números, custa R$ 5 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa. O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada.

Publicidade





O valor dispara à medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 193.800.





Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.

Publicidade





O banco estatal calcula que, se apenas um ganhador levar o prêmio da Mega da Virada e aplicar todo o valor na caderneta de poupança, receberá R$ 3,4 milhões apenas no primeiro mês de rendimento.