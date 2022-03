Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 120 milhões

O sorteio 2.467 da Mega-Sena, na quarta-feira (30), não teve acertadores das seis dezenas.

Os números sorteados foram: 01 - 10 - 19 - 34 - 35 - 45.

O próximo concurso (2.468), no sábado (2), deve pagar o prêmio de R$ 120 milhões.





A quina teve 168 ganhadores e cada um vai receber R$ 45.486,09. Os 11.371 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 960,04.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.





O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.