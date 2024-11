Mega-Sena: aposta única de Cuiabá fatura quase R$ 202 milhões

Uma aposta de Cuiabá, no Mato Grosso, acertou sozinha os seis números da faixa principal da Mega-Sena sorteados na noite de sábado (9) e faturou R$ 201.963.763,26 do concurso 2795.





A pessoa fez uma aposta física simples, de somente seis números, que custa R$ 5, e acertou todos os palpites.

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 13, 16, 33, 43, 46, 55.





Com cinco acertos, 242 bilhetes levaram R$ 49.426,51. Além disso, 19.146 apostas fizeram quatro acertos e vão render R$ 892,48.





O próximo concurso da Mega-Sena terá o sorteio em 13 de novembro, e o prêmio será de R$ 3,5 milhões.





