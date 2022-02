Mega-Sena sorteia R$ 12 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena pode pagar R$ 12 milhões nesta quarta-feira (16). O sorteio está marcado para as 20h, no espaço da Sorte, em São Paulo-SP. O evento tem transmissão ao vivo pelo Facebook das Loterias Caixa e pelo canal da Caixa no YouTube.

Para efeito de compração, o prêmio de 12 milhões de reais é suficiente para comprar 86 motocicletas estradeiras, com valor de R$ 139 mil cada. Se aplicado na Poupança, o valor renderia R$ 72 mil no primeiro mês.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h desta quarta-feira nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa, no aplicativo Loterias Caixa, ou no Internet Banking Caixa. A aposta simples, em seis dezenas, custa R$ 4,50.