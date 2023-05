Menos da metade dos londrinenses declararam o Imposto de Renda

A pouco mais de 20 dias do prazo final para entrega das declarações do Imposto de Renda, mais de 50% dos londrinenses ainda não encaminharam seus formulários ao fisco. Segundo dados da Receita Federal, das cerca de 150 mil declarações aguardadas no município, 71.718 haviam sido enviadas até a manhã desta segunda-feira (8). No país, o número de emissões somava quase 21 milhões, pouco mais de 53% do total. A expectativa do órgão fiscalizador é que o volume de formulários entregues aumente nos últimos dias de maio. O prazo vence no dia 31.





Segundo balanço da Receita Federal, 20.963.721 declarações foram preenchidas em todo o país de um total de 39,5 milhões estimado pelo órgão. No ano passado, a Receita recebeu mais de 36 milhões de formulários, acima da previsão inicial, de 34,4 milhões. Do volume recebido até agora, 72,16% têm imposto a restituir, 15,12% terão imposto a pagar e 12,72% são isentos de taxas.

Na classificação por estados, São Paulo aparece em destaque, com o maior número de entregas, somando 6.587.254. Em seguida, vêm Minas Gerais (1.911.421), Rio de Janeiro (1.892.948), Rio Grande do Sul (1.421.476), Paraná (1.280.396) e Santa Catarina (1.068.424). Nos demais estados, o número está abaixo de um milhão.





Entre os contribuintes paranaenses que já cumpriram com sua obrigação com o fisco, 69,95% receberão a restituição, 17,05% terão imposto a pagar e 13,13% são isentos.

A capital paranaense é o município com maior número de declarações no Estado, totalizando 304.276. Londrina aparece na sequência, com 71.718, seguida de Maringá (56.706), São José dos Pinhais (44.274), Cascavel (43.530) e Ponta Grossa (42.373).





Em Londrina, o número de declarações entregues até agora corresponde a 47,18% do total de cerca de 150 mil formulários. O delegado da Receita Federal em Londrina, Reginaldo Cezar Cardozo, afirmou que o ritmo de envio no município está dentro do aguardado e que os sistemas estão preparados para receber todas as declarações, mas orientou os contribuintes a não deixaram para o último dia. “Os sistemas estão preparados, mas o que podem ocorrer são problemas no computador do próprio contribuinte. Falhas, perda de dados, queda de energia e ele pode não ter condições de refazer a declaração no último dia. Por isso, a orientação é que antecipem a entrega.”





Entre as maiores cidades da Região Metropolitana de Londrina, Arapongas está com 12.394 contribuintes em dia com o fisco e, logo atrás, estão Cambé (11.529), Rolândia (8.201) e Ibiporã (5.627).





