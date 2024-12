Mercado de trabalho em 2025: saiba o que será exigido de empresas e profissionais

Nesse sentido, as habilidades socioemocionais serão fundamentais para apoiar a melhor convivência entre os profissionais e o respeito mútuo. “É importante frisar que todos podem aprender uns com os outros, que todos têm a contribuir e que é fundamental desenvolver habilidades novas para exercer cada vez melhor sua função.”

"As empresas que não souberem lidar com as visões e valores distintos dessas gerações correm o risco de perder seu posicionamento e bons profissionais", alerta. Por outro lado, os profissionais também precisam estar preparados para conviver, lidar e trabalhar com pessoas de idades diferentes e saber aproveitar o que cada um tem melhor.

Em 2025, as competências multidisciplinares, a inteligência emocional e a capacidade de adaptação serão as mais valorizadas.

Para o próximo ano, segundo Figueiredo, a profundidade no conhecimento será essencial entre os profissionais. Para as empresas, a qualidade no atendimento e a capacidade de entender o comportamento humano, antes de dominar técnicas de vendas, será um diferencial para se tornarem relevantes.

A profissional destaca pontos fundamentais para o bom desempenho dos profissionais no próximo ano e ainda elenca ajustes que as empresas precisarão fazer para viver esse novo momento e se destacarem nesse cenário cada vez mais competitivo e desafiador.

As mudanças no mercado de trabalho estão acontecendo cada vez mais rápido e exigindo de empresas e profissionais evolução, adaptação constante e desenvolvimento de novas habilidades.

A maior campanha de Natal do País, que este ano completa 35 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar mais de 130 mil sonhos do papel.

A maior campanha de Natal do País, que este ano completa 35 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar mais de 130 mil sonhos do papel.





IMPACTO DA TECNOLOGIA

Publicidade





Um tema que faz parte do cotidiano das pessoas e que será acentuado em 2025 é a revolução digital, impulsionada pela inteligência artificial, que moldará as exigências do mercado de trabalho.





"Não se trata mais de falarmos de tecnologia, isso não é mais um diferencial, é uma necessidade. Trata-se de como aplicar toda essa inovação dentro das empresas e no cotidiano profissional de maneira assertiva e eficiente”, reforça a especialista.

Publicidade





Entre as sugestões, Figueiredo pontua que as empresas precisam personalizar cada vez mais o atendimento e relacionamento com os clientes e a Inteligência Artificial pode contribuir muito para esse movimento. “É preciso usar a IA de maneira criativa para tornar exclusiva a experiência do cliente, além de otimizar seus processos internos.”





Para se antecipar a esses desafios e ter sucesso profissional, Sarah recomenda que os profissionais busquem se especializar em áreas que demandem inovação constante, como análise de dados e gestão de equipes intergeracionais.





"A preparação precisa ser contínua, e os empresários têm um papel essencial nisso. Eles devem investir no desenvolvimento das equipes, promovendo a compreensão de comportamento humano e práticas de gestão assertiva."





PROFISSIONAIS INICIANTES





Para os que estão começando suas carreiras agora, o conselho da especialista é claro. "Comecem com ação. O mercado já está saturado de conteúdo comum. Se você quer se destacar, se arrisque, aplique o que aprende e faça com que seu trabalho tenha impacto. O segredo está em ser intencional e não esperar que as condições sejam perfeitas."