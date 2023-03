Moradora de Curitiba leva prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná

O sorteio desta quinta-feira (09) do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, premiou uma mulher com R$ 1 milhão. Ela é moradora de Curitiba, do bairro Juvevê, e teve o bilhete premiado número 23568666. Ela concorreu com 80 cupons gerados de 26 notas fiscais emitidas. O prêmio é simbólico no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.





O segundo prêmio, de R$ 100 mil, foi para um morador do bairro Água Verde, também da Capital. O bilhete sorteado foi o de número 7556495 – ele concorreu com 44 bilhetes eletrônicos gerados de 19 notas fiscais.

Publicidade

Publicidade





Já o terceiro maior prêmio, de R$ 50 mil, também foi para uma mulher, mas desta vez da cidade de Guaíra, do bairro Vila Alta. Ela teve o bilhete premiado 12148941 - concorrendo com 2 bilhetes de 7 notas fiscais.





Além dos maiores prêmios, 10 consumidores foram contemplados com R$ 10 mil e outras 15 mil pessoas receberam valores de R$ 50,00. As entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

Publicidade





Programa do Governo do Estado, vinculado à Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados.







O Paraná Pay, que é vinculado ao Nota Paraná, também fez sorteios para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Publicidade