Moradores de Londrina acionam 123Milhas pelo cancelamento de passagens aéreas

Nove londrinenses entraram com uma ação judicial contra a agência de viagens 123Milhas por quebra de contrato, já que a empresa cancelou a emissão das passagens aéreas compradas há pelo menos um ano. Alegando uma situação econômica inviável, a agência cancelou viagens compradas na linha ‘PROMO’ agendadas para os meses de setembro a dezembro de 2023.





Em Londrina, ao menos nove pessoas entraram com uma ação para cobrar, judicialmente, a emissão das passagens aéreas agendadas para os meses de outubro e novembro. Por conta do constrangimento e da incerteza sobre a realização da viagem, além de questões como valores investidos com acomodação, malas e visto, pode ser solicitada uma indenização de quase R$ 100 mil.

A advogada Gabriela Placidino é responsável pela ação de cinco amigos que fariam uma viagem para Madrid, na Espanha, com embarque previsto para o dia 11 de novembro e retorno no dia 21 de novembro, totalizando 10 dias. As passagens foram compradas no dia 3 de novembro de 2022, um ano antes da data prevista da viagem, pelo valor de R$ 1.123,02 cada, com embarque na cidade de São Paulo. Além do gasto com as passagens aéreas, cada amigo já desembolsou R$ 484,02 pela acomodação na cidade de Barcelona, também na Espanha, assim como gastos com malas e passagens para voos internos para outros destinos dentro do continente.





A advogada detalha que a liminar foi deferida na última segunda-feira (28) e que a 123Milhas deve cumprir o contrato com o grupo de amigos nas próximas semanas. Caso o prazo termine, ela deve fazer um novo pedido, incluindo uma possível multa de R$ 1 mil por dia de descumprimento. Por conta de outras situações enfrentadas por clientes da empresa, será cobrada a devolução do dinheiro investido, assim uma indenização por danos materiais com valor de R$ 10 mil para cada um dos amigos.







