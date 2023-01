Muffato compra 16 lojas do Makro e 11 postos de combustíveis

O Grupo Muffato anunciou nesta quinta-feira (26) a compra de 16 lojas da rede Makro, além de 11 postos de combustíveis.





A efetivação das negociações, que se arrastavam desde o ano passado, consolida a presença da rede paranaense em São Paulo.



São três lojas na capital (Butantã, Interlagos e Lapa), além de Guarulhos, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba (norte e sul), Campinas, Mogi das Cruzes e Taubaté.





Por meio de nota, o Grupo Muffato disse acreditar que o processo de transferência de ativos deve ser concluído no menor período possível, sujeito ao cumprimento de determinadas condições, dentre elas a aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

“Com esta aquisição, avançamos em direção ao maior mercado consumidor do país e reiteramos nossa confiança no Brasil. A oportunidade de atuar em novos mercados traz uma grande motivação para todo nosso time”, afirma Ederson Muffato, diretor do Grupo.





Com 48 anos de existência, o Grupo Muffato é uma empresa 100% brasileira que figura entre as maiores redes varejistas do Brasil.





São mais de cem unidades distribuídas entre os estados de Paraná e São Paulo, que incluem negócios de varejo, atacado, indústria, centros de distribuição e postos de combustíveis.





