Multinacional que conecta varejistas chinesas ao Brasil visita Londrina na segunda-feira (22)

Redação Bonde com assessoria de imprensa
19 set 2025 às 12:05

Emerson Dias/NCom
Londrina recebe, na segunda-feira (22), representantes da Amber Global Finance, multinacional referência em tributação e compliance de e-commerce. As executivas Shuiyan Li e Mayadah Li terão agenda no Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) para discutir estratégias de atração de empresas chinesas ao mercado brasileiro.


A Amber Global atua na estruturação de companhias chinesas no país para operações em marketplaces como Amazon e Mercado Livre. A vinda das executivas integra o Projeto de Integração Sino-Brasileiro em Marketplaces, iniciativa liderada pela multinacional em parceria com o escritório londrinense Neme Advogados, especializado em projetos internacionais, e que conta com apoio da Amazon Brasil e da Amazon China.

As representantes chegaram ao Brasil no dia 9 de setembro e já passaram por São Paulo, onde visitaram a sede do Mercado Livre, além de escritórios do TikTok, Genial e BTG Pactual. Em Londrina, a proposta é apresentar o potencial econômico da cidade como polo estratégico para a instalação de subsidiárias.


Segundo o advogado Felipe Gomes, da Neme Advogados, único escritório brasileiro habilitado pela Amazon China para esse processo, a abertura de CNPJs no Brasil garante competitividade logística, otimização tributária e maior confiança dos consumidores.

“Com a constituição de pessoas jurídicas no Brasil, as empresas passam a atuar em conformidade com a legislação nacional, acessando benefícios como emissão de notas fiscais, abertura de contas bancárias, habilitação de radar de importação e integração direta aos marketplaces”, explicou.


O presidente da Codel, Paulo Henrique Ferreira, afirmou que a visita reforça o posicionamento de Londrina como cidade conectada a negócios globais.

“Londrina tem que ser um expoente para o mundo, e a partir do momento que recebemos empresas desse porte, que atuam em escala mundial, faz todo o sentido que estejamos conectados com eles”, destacou.


O projeto já estruturou 50 empresas estrangeiras com CNPJs ativos no Brasil nos últimos três anos, movimentando entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões em vendas mensais por companhia. O faturamento agregado chega a aproximadamente R$ 100 milhões por mês, em segmentos que vão de eletrônicos e iluminação a moda, casa e logística.

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa

