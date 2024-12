Natal e Ano Novo devem atrair 120 mil passageiros à Rodoviária de Londrina

O TRL (Terminal Rodoviário de Londrina) espera receber entre esta sexta-feira (20) e dia 2 de janeiro, período que compreende o Natal e o Ano Novo, aproximadamente 120 mil passageiros. A projeção leva em conta as operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo.





De acordo com a superintendência da Rodoviária, somente os embarques devem chegar a 40 mil registros. Entre os destinos mais procurados por quem deixará a cidade estão a capital paulista, Curitiba, Santos, Campinas, Ribeirão Preto e Foz do Iguaçu. Na sequência vêm municípios do litoral catarinense.

Segundo informações das empresas de transporte, cerca de 500 ônibus extras serão disponibilizados para atender ao aumento da demanda. Ainda conforme as operadoras, o maior volume de embarques deve ocorrer nos dias 20, 23 e 27 de dezembro, enquanto os desembarques devem movimentar o TRL de modo mais intenso nos dias 23, 26 e 30 de dezembro, além de 2 de janeiro.





Para contribuir com a segurança dos usuários e orientar os motoristas no acesso ao local, foram solicitados reforços da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





É possível que, em determinados momentos, o tráfego nos arredores da Rodoviária tenha lentidão, daí a importância de os viajantes buscarem chegar às plataformas com antecedência em relação aos horários de partidas.





