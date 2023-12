Nota Paraná: Estado libera R$ 25,6 milhões em créditos nesta sexta

A secretaria estadual da Fazenda libera nesta sexta-feira (08) os créditos do Nota Paraná para os consumidores que solicitaram o CPF na nota nas compras do mês de setembro. Serão liberados R$ 25,6 milhões, sendo R$ 22,6 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,9 milhões para entidades sociais cadastradas. Ao todo, 9,2 milhões de consumidores que incluíram o CPF na nota vão receber os valores.







Aproximadamente 63,3 milhões de notas fiscais foram emitidas referentes ao mês de setembro desde ano. O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em dezembro/2023 serão calculadas em março/2024, e assim sucessivamente.



Publicidade

Publicidade





Esse é o prazo para as informações necessárias para que o cálculo dos créditos, tais como o recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o CPF ou as doadas para as instituições sociais, cheguem à Secretaria da Fazenda.











Resgate e acúmulo de créditos no Programa Nota Paraná



Publicidade





Ao adquirir mercadorias e produtos nos estabelecimentos comerciais no Estado do Paraná, basta pedir CPF na nota. Após a liberação pela Sefa, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos valores disponíveis no sistema - transferência para a conta corrente ou abatimento do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores). Após 12 meses, os créditos do programa são automaticamente cancelados. É importante que os contribuintes fiquem atentos ao prazo.





CADASTRO







Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção ''cadastre-se'' e preencher os dados pessoais, como CPF, nome completo, data de nascimento, endereço e CEP para criação da senha pessoal.