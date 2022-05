Nota Paraná sorteia mais R$ 5 milhões em prêmios nesta terça-feira

Serão sorteados R$ 5 milhões em prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil; e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Por sua vez, as entidades cadastradas que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Nota Paraná promove nesta terça-feira (10), a partir das 9h30, o sorteio ao vivo que será transmitido pela página da secretaria da Fazenda no Facebook e no Instagram. No total, mais de 4 milhões de contribuintes concorrem aos 68 mil prêmios distribuídos pelo programa.

Como participar





Para se cadastrar no Nota Paraná, é só acessar o site do programa, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.





Para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.