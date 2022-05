Número de inadimplentes de Londrina cai 14% em abril, segundo dados do SPC

Os dados do indicador do SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) da ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina), referentes ao mês de abril, mostram que a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos e tiveram seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes teve queda de 14%, na comparação com o mesmo mês do ano passado.



No entanto, no acumulado do primeiro quadrimestre de 2022, o número ainda é 82% maior de consumidores que foram incluídos na lista de negativados, na comparação com o mesmo período em 2021. Segundo o consultor econômico da ACIL, Marcos Rambalducci, a taxa pode ser explicada pelo aumento nas vendas a crédito neste ano.



Rambalducci explica ainda que o número de consumidores que, estando na lista de devedores, conseguiu limpar o nome e voltar a constar no cadastro positivo, subiu em 8% no mês de abril em relação a abril de 2021. "Essa é uma indicação de que o crescimento do emprego formal na cidade, neste primeiro trimestre do ano, tem permitido que consumidores inadimplentes consigam renegociar ou quitar débitos pendentes", destaca. No acumulado do ano, o número de consumidores que conseguiu sair da condição de inadimplente já é 81% maior que em 2021.



"Os dados apontam para um aumento na base de consumidores em condições de tomar crédito, uma vez que houve queda nas inclusões e aumento nas exclusões de consumidores com restrição na base de dados da ACIL. Esse é um bom sinal, especialmente, no momento que se aproxima o Dia das Mães, segunda melhor data para o comercio varejista local", acrescenta o consultor.