Novo consignado terá mecanismo para troca de empréstimos caros por mais baratos

O novo empréstimo consignado para os trabalhadores com carteira assinada terá um mecanismo para impulsionar a troca de empréstimos caros por outros com taxas mais baratas.





Os financiamentos antigos de empréstimo pessoal (sem garantia) e do consignado privado, contraídos com taxas mais altas, terão que ser quitados com o dinheiro do novo financiamento.





O banco que oferecer o novo consignado privado terá que verificar as dívidas antigas do trabalhador nessas duas modalidades na central de risco do Banco Central e só poderá conceder o crédito se houver a quitação dos antigos.





O mecanismo visa evitar o aumento da inadimplência com o comprometimento da renda do trabalhador acima da sua capacidade de pagamento.





Como o crédito pessoal não tem garantia, o risco de o trabalhador não quitar esse tipo de dívida seria maior num cenário de aperto do comprometimento de renda do trabalhador. No empréstimo consignado, a garantia é dada pelo desconto efetuado diretamente na folha de pagamento do trabalhador.





A renovação de dívida cara por empréstimos é o coração do novo modelo de crédito consignado, de acordo com integrantes do governo que participam da elaboração da MP (medida provisória) que deverá ser editada antes do Carnaval.





A linha do novo modelo de consignado privado vai fortalecer a garantia via o uso da plataforma do eSocial do governo (sistema que contém as informações das empresas sobre os seus funcionários) e, dessa forma, reduzir o risco de crédito (de não pagamento), que os bancos avaliam na hora de definir a oferta das taxas de juros.





A carteira atual de consignado privado é de cerca de R$ 40 bilhões. Já a carteira do crédito pessoal sem garantia gira, que tem taxas de juros mais altas, gira em torno de R$ 319 bilhões. Desse total, cerca de R$ 90 bilhões é o volume de empréstimos contratados por trabalhadores contratados pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), o que indica o potencial do novo consignado.





As taxas médias do crédito pessoal, sem garantia, giram em torno de 6,10% ao mês e a do privado atual em 2,79%. A taxa de inadimplência dos empréstimos do consignado privado é de 7,4% em comparação a de 1,6% do crédito para aposentados e pensionistas do INSS e de 1,76% para os servidores públicos.





Numa estimativa conservadora, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) estima um potencial de crescimento de R$ 40 bilhões para R$ 120 bilhões. De acordo com uma autoridade do governo Lula que participa das negociações da MP, o modelo que foi desenhado traz um horizonte claro para permitir a troca de dívida velha por nova, barateando o custo do crédito.