Novo milionário do Nota Paraná é de Curitiba; morador de Cianorte recebe R$ 100 mil

O Nota Paraná, programa de conscientização fiscal vinculado à Secretaria da Fazenda, sorteou nesta segunda-feira (8) o prêmio máximo de R$ 1 milhão a uma moradora de Curitiba, Capital do Estado. A consumidora sorteada é do bairro Vista Alegre. Ela participou do sorteio com 43 bilhetes gerados a partir de 32 notas fiscais. O bilhete premiado foi o de número 22994480.





O prêmio de R$ 100 mil saiu para uma consumidora de Cianorte, bairro Alpha Club. Ela concorreu com 15 bilhetes eletrônicos, gerados a partir de 11 notas fiscais. O bilhete sorteado foi o de número 9252848.

Já o terceiro prêmio, no valor de R$ 50 mil, foi para um morador de Maringá, do distrito Iguatemi, que teve o bilhete de número 368331 contemplado. Ele concorreu com 38 bilhetes gerados a partir de 10 notas fiscais.