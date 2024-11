Oceano azul de oportunidades: Empreende Mais em Ibiporã

Pode não parecer, mas o ano está acabando. Já estamos em Novembro! Em breve, começaremos a desejar Feliz Natal e Próspero Ano Novo uns aos outros.





Esta é a última oportunidade, ao menos para os habitantes de Ibiporã, para as pessoas que desejam aprender mais sobre inovação e tecnologia com custo zero. Estão abertas as inscrições para o Empreende Mais, programa do Governo do Paraná realizado em parceria com as universidades estaduais que vem formando empreendedores dos mais variados segmentos em todo o Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Capacitação, conhecimento, formação profissional. Em nenhum outro momento estes aspectos foram tão importantes quanto agora na chamada Era do Conhecimento.





Neste período que estamos vivendo as exigências para o profissional estão muito maiores do que no passado. Se antes quem havia feito curso superior tinha grandes chances de ser bem-sucedido, hoje a graduação ou licenciatura é pouco dependendo das circunstâncias e das ambições do profissional.

Publicidade





Foi notícia nesta Folha que Londrina e região têm dificuldade para formar e reter profissionais com conhecimentos em tecnologia. Engana-se quem acredita que tecnologia é apenas Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Tecnologia é tudo aquilo que empregamos como técnica para realizar determinada tarefa. Quando essa nova técnica é nova, ela se torna inovadora. Um dos meus objetivos na disciplina que irei ministrar é justamente desmistificar a visão de que tecnologia é apenas TIC e ajudar os alunos a criarem e desenvolverem técnicas novas nas mais variadas áreas do trabalho.





Todas as vezes que ministro uma disciplina em Ibiporã o resultado é ótimo! A cidade é altamente focada em ajudar empreendedores a crescerem. Há boa infraestrutura, os empreendedores são altamente ativos e a administração do prefeito Zé Maria não mede esforços para trazer os insumos necessários ao surgimento e desenvolvimento de inovação.

Publicidade





Há um livro muito bom chamado a Estratégia do Oceano Azul, dos professores W. Chan Kim e Renée Mauborgne. O livro mostra como empreendedores e empresas podem criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Os autores fazem uma analogia entre o oceano e o mercado, dizendo que existe um oceano vermelho no qual muitos animais concorrem de forma atroz entre si pela pouca comida disponível. Como este espaço é dominado por tubarões (grandes corporações), só resta aos empreendedores e empresas menores lutar pela sobra. Por outro lado, há o oceano azul, límpido e pouco habitado, porém para obter comida será necessário muitas vezes cria-la ou buscá-la em espaços inusitados.





Para quem deseja ir para o oceano azul de oportunidades, o Empreende Mais é o caminho mais curto e seguro.

Publicidade





Serviço





Empreende Mais em Ibiporã (21, 22, 28 e 29 de novembro)

Publicidade

Inscrições até 20 de novembro

Mais informações e inscrições: sites.uel.br/empreendemais

Publicidade









*Lucas V. de Araujo: PhD em Comunicação e Inovação (USP).

Jornalista Câmara de Mandaguari, Professor UEL, parecerista internacional e mentor de startups.

@professorlucasaraujo (Instagram) @professorlucas1 (Twitter)