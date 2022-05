Oficina sobre educação financeira para mulheres aborda endividamento e consumo

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres) propmove na quarta-feira (25), às 14h, a segunda oficina sobre educação financeira para mulheres. A atividade será no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), que fica na sede da SMPM, na Rua Valparaíso, 189, esquina com a Avenida Higienópolis.

O bate-papo “Quando e onde comprar?” abordará questões referentes ao consumo e ao endividamento. As mulheres acima de 18 anos interessadas em participar podem se inscrever pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. A ação será conduzida pela Dra. Regina Célia Guapó Pasquino, que é coordenadora do projeto de extensão “Educação Financeira, Matemática, Economia e Cidadania”, da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

O encontro tem parceria com o Programa de Capacitação em Economia Doméstica e Financeira, iniciativa voltada às mulheres atendidas pela SMPM. Pasquino é doutora em Educação Matemática pela Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), mestra em Matemática pela USP (Universidade de São Paulo), especialista e licenciada em Matemática pela UEM (Universidade Estadual de Maringá).





Segundo a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, no primeiro encontro houve uma participação muito produtiva de empreendedoras individuais, que atuam na área da beleza e de alimentos. Elas puderam tirar suas dúvidas sobre as finanças de seus negócios e questões pessoais. “A primeira oficina foi muito legal. Surgiram algumas questões que a professora vai abordar nesse segundo momento. Ela forneceu um instrumento para categorizar e diferenciar o que eram as despesas das vendas dos produtos e as contas domésticas. Agora, dará continuidade aos trabalhos, e quem não participou antes pode se inscrever neste momento”, esclareceu a diretora.





Uma das vertentes do projeto coordenado por Pasquino procura desenvolver nos consumidores o cuidado com as práticas de consumo e com os produtos oferecidos pelas instituições financeiras, como empréstimos, que podem ser um dos grandes colaboradores para o endividamento da população. “Ficamos muito contentes em ter essa parceria com o projeto de extensão da UEL, porque é uma oportunidade de falarmos sobre educação financeira e ajudarmos efetivamente as empreendedoras nos seus negócios e no dia a dia com a economia doméstica. A professora Regina Célia é muito competente e estará à disposição para sanar as dúvidas de todas as participantes”, disse a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes.

Durante o ano inteiro, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) oferece gratuitamente centenas de atividades para as mulheres acima de 18 anos. Entre elas, há oficinas, palestras, workshops, lives, cursos, cartilhas educativas, parcerias com empresas privadas e órgãos públicos, orientações, atendimentos às mulheres, acolhimento às vítimas de violência doméstica, entre outros serviços. Para saber mais, basta acessar o site da Prefeitura de Londrina.





Outras informações podem ser obtidas com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, pelo telefone (43) 99945-0056.