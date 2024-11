Óleos essenciais são uma das atrações da Feira Londrina Criativa neste fim de semana

“Sem o apoio do meu marido, eu não conseguiria estar ali, ficar o dia todo na feira. Primeiro, porque eu tenho medo de dirigir, então ele me leva e me busca. Além disso, ele me ajuda a organizar minha bancada. E ele volta para casa para cuidar de tudo, então eu fico ali tranquila”, conta Cristiane Ortega.

Selo Londrina Criativa





O Selo Londrina Criativa organiza uma série de ações voltadas à formação e profissionalização dos pequenos empreendedores. Ao longo do ano, o objetivo é ofertar cursos, workshops e mentorias a quem estiver interessado. A feira itinerante já foi realizada no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão, no Londrina Matsuri, na Feira na Praça da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e no evento Higienópolis Aberta. Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, do Sebrae, e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, e do XXI Encontro Nacional dos Safaristas. A Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau.