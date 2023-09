ONS estima alta de 5,8% no consumo de energia elétrica por onda de calor

O boletim do PMO (Programa Mensal de Operação) da semana operativa entre 23 e 29 de setembro traz cenários prospectivos de expansão na demanda de carga do SIN (Sistema Interligado Nacional) e em todos os subsistemas.





A elevação das temperaturas médias, fenômeno registrado nas principais cidades brasileiras, é um dos motivos que justificam esse comportamento. Para o SIN, a perspectiva de crescimento é de 5,8% (75.234 MWmed). Nos submercados, a aceleração mais expressiva é do Norte, com 10,6% (7.707 MWmed), situação também relacionada à retomada de atividades de consumidor livre da região.

Publicidade

Publicidade





O Sudeste/Centro-Oeste deve registrar avanço de 6,1% (42.756 MWmed), seguido pelo Nordeste, com 4,2% (12.350 MWmed), e pelo Sul, com 3,8% (12.421 MWmed). Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023, ante o mesmo período do ano passado.





“A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. Em termos de operação e atendimento da demanda seguimos preparados para atender a sociedade brasileira. O sistema é robusto, seguro e o cenário é favorável”, afirma Luiz Carlos Ciocchi, diretor-geral do ONS.

Publicidade





Os níveis estimados de Energia Armazenada (EAR) para o final de setembro se mantêm acima de 70% em três submercados, conforme verificado em todas as revisões do mês corrente.





O período tipicamente seco está próximo do encerramento, o que torna os resultados mais relevantes. A EAR mais elevada deve ser verificada no Sul (85,2%). As demais projeções são: Norte (73,7%), Sudeste/Centro-Oeste (72,6%) e Nordeste (67,2%).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: