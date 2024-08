Operadora de telefonia promete devolver dinheiro para clientes pré-pagos via Pix

A TIM Brasil anunciou na quinta-feira (22) o lançamento da oferta "TIM Pré XIP", que prevê o envio de dinheiro via Pix para a conta corrente de clientes pré-pagos que efetuarem recargas através do aplicativo da operadora.





De acordo com a empresa, os valores creditados serão de R$ 3 a cada recarga a partir de R$ 30 e de R$ 1 para aportes inferiores, sendo que o limite é de um depósito a cada três dias.

Para receber o dinheiro, o usuário deve informar sua chave Pix na plataforma Meu TIM no momento da compra de crédito.

Novos clientes também podem participar da promoção. Para ativar a oferta, a primeira recarga pode ser feita em outros canais, como lojas e bancas de jornal, mas as demais precisam ser efetuadas pelo aplicativo.





A empresa também vai liberar o WhatsApp para troca de mensagens durante o mês todo para os clientes pré-pagos, mesmo após esgotado o prazo dos benefícios do TIM Pré XIP, que valem por um período determinado de acordo com o valor de recarga. "O Brasil tem mais de 750 milhões de chaves Pix cadastradas.

Acreditamos que é a notificação preferida nos celulares da população. E a TIM lidera novamente os movimentos do mercado ao disponibilizar mais um benefício palpável para o cliente, em uma ação disruptiva e que quebra barreiras no setor de telecomunicações", disse Fabio Avellar, vice-presidente de receitas da TIM Brasil.





Para marcar o lançamento da oferta, a operadora ampliou o time de embaixadores da marca com a chegada de Ivete Sangalo, que se junta a IZA na campanha do TIM Pré XIP e seguirá em novas ações em longo prazo.





"Estamos falando de algo superpopular, que é o Pix. Então, nada melhor do que contar com duas cantoras superpopulares e amadas no país. Ter a Ivete Sangalo conosco é uma grande alegria, que demonstra o quão comprometida a TIM está com a estratégia focada nos pilares de melhor oferta, melhor rede e melhor serviço para ser a operadora preferida dos brasileiros", salientou Avellar.