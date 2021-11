Pagamento do 13º salário deve potencializar saída de consumidores da inadimplência

Os dados do indicador do SPC (Sistema de Proteção ao Crédito) da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), referentes ao mês de outubro, mostram que a quantidade de consumidores que não conseguiram quitar seus débitos e tiveram seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes foi 2% menor do que em outubro de 2020.

Porém, ao serem considerados os 10 meses do ano (de janeiro até outubro de 2021), este percentual ainda é maior em 14% ao do mesmo período do ano anterior, embora venha apresentando seguidas reduções.

Por outro lado, o número de consumidores que, estando na lista de devedores, conseguiu limpar o nome e voltar a constar no cadastro positivo, caiu 28% neste mês de outubro em relação ao mesmo mês de 2020.





Segundo o consultor econômico da Acil, Marcos Rambalducci, observa-se que este indicador ainda apresenta resultados bastante otimistas quando comparados os dados até outubro de cada ano, com saldo positivo para 2021 de 4%.





“Com a entrada das parcelas do 13º salário, estima-se que esses percentuais de consumidores que conseguem deixar a lista de inadimplentes devam aumentar significativamente ao longo do mês de novembro e dezembro”, destaca.