Paraná: Copel é privatizada nesta terça com ações vendidas a R$ 8,25; movimentação de R$ 5,2 bilhões

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) foi privatizada na noite desta terça-feira (8). A companhia deixou de ser uma estatal após oferta de ações na Bolsa. A movimentação foi de R$ 5,2 bilhões. As ações foram vendidas a R$ 8,25, um ágio de 5% em relação ao preço de referência estabelecido no lançamento da oferta: R$ 7,85, no último dia 26 de julho. As informações são do Estadão/Broadcast.





Segundo o jornal, a venda das ações da Copel é uma das maiores registradas na B3 nos últimos anos. A venda fica atrás apenas da BRF, que foi uma movimentação de R$ 5,3 bilhões, em julho, e da Rumo, que movimentou R$ 6,4 bilhões, em agosto de 2020.

O governo do Paraná ficou com uma participação de aproximadamente 27% do capital com direito a voto e 15,6% do capital total.





A Copel não se pronunciou oficialmente até às 23h28. No Twitter, o ex-governador Roberto Requião criticou a falta do apoio de Lula ao apelo da base do Paraná, que é contrária à venda das ações. Na rede, afirmou que "não foi para isso que fez o 'L'".