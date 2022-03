Paraná fatura 22% a mais com exportações de frango em 2021

Maior produtor e exportador nacional, o Paraná registrou um crescimento de 21,8% no faturamento e alta de 8,8% no volume exportado de carne de frango em 2021 na comparação com o ano anterior.

No ano passado, o Estado comercializou para o exterior 1,8 milhão de toneladas de frango, que geraram um faturamento de US$ 2,86 bilhões. Em 2020, foram remetidas ao exterior 1,65 milhão de toneladas, que resultaram num faturamento de US$ 2,35 bilhões. Os dados são da Agrostat, ferramenta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“O aumento das compras internacionais deu-se pelo maior controle sobre a pandemia de Covid-19 em nível mundial e o fato da nossa avicultura produzir carne de qualidade ímpar e estar isenta de doenças, como por exemplo a influenza aviária, que acomete vários países, inclusive europeus”, explica o veterinário Roberto de Andrade Silva, analista do Deral (Departamento de Economia Rural) – órgão da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento.





Sobre o faturamento proporcionalmente maior em comparação ao volume exportado pelo Paraná em 2021, o analista explica que a diferença se deve ao crescimento dos custos de produção por conta da elevação dos preços dos insumos, especialmente milho e soja em nível mundial.





“Também deve ser apontado o aumento das compras/demanda devido ao maior controle sobre a pandemia de Covid-19”, acrescentou.

O Paraná continuou em 2021 destacando-se no contexto nacional, com participação de 40,4% do volume total de carne de frango exportada pelo Brasil e com 38,3% da receita cambial em dólares.





