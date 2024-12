Paraná ganha voo direto de Curitiba a Assunção a partir desta terça-feira

O Paraná avança na conectividade internacional nesta terça-feira (3) com o início dos voos diretos entre Curitiba e Assunção, capital do Paraguai operados pela Azul Linhas Aéreas.





O voo inaugural decola do Aeroporto Internacional Afonso Pena às 11h40, com chegada prevista na capital paraguaia às 13h25. No mesmo dia, o primeiro voo de Assunção para Curitiba pousará às 16h25.

Ambas as operações estão lotadas, demonstrando a alta demanda por essa nova rota.





Serviço:

Data: 3/12, terça-feira

Horário: 16h

Local: Aeroporto Internacional Afonso Pena - Mezanino (piso 2) - Av. Rocha Pombo - Águas Belas, São José dos Pinhais