30 anos de contrato

Paraná leiloa último lote do pedágio nesta quinta

Redação Bonde com AEN-PR
29 out 2025 às 18:13

Foto: Geraldo Bubniak/AEN
O Lote 5 das novas concessões rodoviárias do Paraná, que abrange 432 quilômetros nas regiões Centro-Oeste e Oeste do estado, vai a leilão nesta quinta-feira (30). O certame, realizado pela ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), terá disputa entre o Grupo Pátria e o Consórcio Way Brasil + Kinea. Este é o último lote a ser leiloado, encerrando o ciclo das novas concessões, que já contou com cinco lotes anteriores, incluindo o Lote 4, vencido pela EPR na semana passada.


O investimento previsto para o Lote 5 soma R$ 11,7 bilhões, sendo R$ 6,6 bilhões destinados a obras e R$ 5,1 bilhões a serviços de manutenção e conservação ao longo de 30 anos de contrato. O trecho contempla 238,57 quilômetros de duplicação, 19,99 km de vias marginais, cinco passarelas para pedestres, 12 km de ciclovias, 55 obras de arte especiais e um novo contorno de 3,71 km. Entre as rodovias estão BR-158, BR-163, BR-369, BR-467 e PR-317, conectando Maringá a Cascavel e Guaíra a Cascavel. No primeiro trecho, entre Maringá e Mamborê, destacam-se a duplicação de 61,6 km da BR-369 e 9,56 km da PRC-158, incluindo o contorno completo de Campo Mourão.

O lote terá cinco praças de pedágio: duas novas na BR-163, em Cascavel e Terra Roxa, e três já existentes na BR-369, em Corbélia e Mamborê, e na PR-317, em Floresta. O Grupo Pátria já opera no Paraná, com concessões em Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa e na Região Metropolitana da capital, enquanto o Consórcio Way Brasil + Kinea estreia no estado, trazendo experiência em rodovias do Sudeste e Centro-Oeste.


Economia pedágio Pedágio Paraná Leilão concessão
