Paraná lidera contratações pela Rede Sine no 1º semestre de 2025

O Paraná abriu vantagem na corrida nacional por empregos e segue isolado na liderança das colocações de trabalhadores pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego) em 2025. De janeiro a julho, foram 102.741 contratações com intermediação da rede estadual, número que representa 28% de todas as colocações feitas pelo Sine no Brasil no período. O desempenho paranaense supera com folga os números do Ceará (35.016) e de São Paulo (27.938), respectivamente segundo e terceiro colocados.





O resultado é fruto de uma política ativa de empregabilidade, que inclui modernização das Agências do Trabalhador, intensificação de mutirões e parcerias estratégicas com empresas de diversos setores.



Apenas no primeiro semestre de 2025, o Paraná já havia registrado 86.571 colocações, superando em 205% o resultado do Ceará e em 272% o de São Paulo. Em julho, foram 16.170 trabalhadores formalmente contratados, número 11% superior ao mesmo mês de 2024 e o melhor resultado para o período nos últimos anos.

DESEMPREGO CAI





De acordo com o secretário estadual do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, a liderança do Paraná é resultado de estratégia e união de esforços. “Não é por acaso que o Paraná está no topo. Trabalhamos com foco, aproximando empresas e candidatos, qualificando profissionais e acelerando contratações. Esse aumento de 11% em julho não é apenas uma estatística: é a prova de que estamos criando oportunidades reais e transformando vidas em todo o Estado”, afirma.



O avanço é sustentado por investimentos superiores a R$ 12 milhões do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), destinados à modernização da infraestrutura, compra de equipamentos e reformas das Agências do Trabalhador, além da ampliação da oferta de cursos gratuitos em mais de 300 municípios.





Também houve reforço na capacitação das equipes, com treinamentos voltados para o uso do sistema Sine, atendimento ao público e execução de políticas ativas de emprego, em parceria com a Escola de Gestão do Paraná.





Curitiba é um dos motores desse desempenho. Somente na regional da cidade, foram 27 mutirões neste ano, oferecendo mais de 17 mil vagas, atendendo cerca de 21 mil pessoas e encaminhando 4.500 para processos seletivos. No total, em 2025, já foram realizados mais de 100 mutirões no Estado, com cerca de 23 mil vagas ofertadas e quase 1.600 contratações imediatas.

O desempenho paranaense ganha ainda mais relevância quando comparado ao contexto nacional. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o Brasil registrou mais de 360 mil colocações via Sine. O Paraná foi responsável por quase um terço desse total, reforçando a efetividade das ações estaduais na intermediação entre empregadores e candidatos.





“A soma de esforços estruturais e estratégicos cria um ambiente de oportunidades reais, que gera impacto direto na economia e no desenvolvimento social”, acrescentou Do Carmo.





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)





