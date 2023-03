Paraná Pay: Consumidores podem transferir R$ 16,3 milhões para conta bancária

Houve uma nova mudança na regulamentação no Paraná Pay, do programa Nota Paraná, que disponibiliza a opção de resgate dos prêmios mensais para facilitar o uso do saldo disponível. Segundo a Sefa (secretaria de Estado da Fazenda), assim, os consumidores que ganharam prêmios de R$ 100 podem transferir, a partir desta terça-feira (28), esses valores para a conta vinculada ao Nota Paraná. No total, são R$ 16,3 milhões em saldos disponíveis para transferência. O programa tem 1,8 milhão de pessoas cadastradas.





Antes, só era possível resgatar os créditos do Paraná Pay com abertura de conta em carteiras digitais credenciadas no programa, com utilização exclusiva dos prêmios em atividades ligadas ao turismo ou em postos de combustíveis e distribuidoras de gás.

Agora, o consumidor pode escolher a melhor maneira para o resgate dos créditos. A alteração está disponível pelo site do Nota Paraná e, em breve, será possível efetuar também via aplicativo.





“Buscamos sempre aperfeiçoar o programa para facilitar a utilização do valor recebido pelo consumidor. Com essa possibilidade, o contribuinte que foi contemplado com o prêmio de R$ 100 e ainda não conseguiu utilizá-lo poderá selecionar a opção de transferência para a mesma conta no Nota Paraná”, comenta o secretário da Fazenda do Paraná, Renê Garcia Junior.

São ofertados 8 mil prêmios de R$ 100,00, no total de R$ 800 mil todos os meses. Somente em 2023, já foram sorteados aos consumidores R$ 2,4 milhões pelo Paraná Pay.