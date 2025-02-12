Paraná promove leilão de veículos e sucatas com lance inicial de R$ 1.050

O Deto (Departamento de Transportes) do Estado do Paraná divulgou o Edital de Leilão n.º 01/2025 (acesse aqui) para a alienação de veículos e sucatas considerados inservíveis ou desnecessários. O leilão ocorrerá de forma eletrônica, abrangendo veículos localizados nos municípios de Curitiba, São José dos Pinhais, Maringá e Apucarana.

Serão disponibilizados 248 lotes para arremate, sendo 247 de veículos recuperáveis e um lote de sucata. Lances a partir de R$ 1.050,15 para os lotes 210 a 213.

O certame será conduzido pelo leiloeiro oficial Daniel Elias Garcia, e os interessados devem se inscrever no portal www.danielgarcialeiloes.com.br até o dia 7 de março de 2025.



Cronograma do leilão

Abertura para lances: 6 de março de 2025, às 10h

Encerramento dos lotes: Lotes 01 a 083: 10/03/2025, a partir das 9h Lotes 084 a 166: 11/03/2025, a partir das 9h Lotes 167 a 248: 12/03/2025, a partir das 9h

Prazos para pagamento Lotes 01 a 083: até 11/03/2025 Lotes 084 a 166: até 12/03/2025 Lotes 167 a 248: até 13/03/2025



Visitação dos lotes



Os interessados poderão visitar os veículos antes do leilão, conforme o seguinte cronograma:

Curitiba - (Lotes 01 a 43) - Pátio do DER: Rua José Veríssimo, n.º 457, Bairro Alto, Curitiba, no dia 26/02/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

São José dos Pinhais - (Lotes 44 a 198) - Pátio da Polícia Civil: Pátio da Polícia Civil: Rua Vanderlei Moreno, n.º 14.000, Borda do Campo, São José dos Pinhais, no dia 27/02/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Maringá - (Lotes 199 a 208) - Pátio da UEM: Av. Colombo, n.º 5.790, Zona 7, Maringá, no dia 06/03/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Apucarana - (Lotes 209 a 248) - Pátio da Polícia Civil: Rodovia BR-376, km 245, n.º 651 – Ind. Zona Sul – Vila São Francisco, Apucarana, no dia 07/03/2025, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.



Entrega dos lotes arrematados