Paraná registra aumento de 1,12% nas vendas de Natal

As vendas de Natal deste ano foram ligeiramente maiores que as do ano passado no comércio varejista no Paraná. É o que aponta a pesquisa contratada pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná). O levantamento mostra, também, um comerciante preocupado com a economia, porém com boas expectativas para seu negócio nos próximos meses.





O estudo foi realizado pelo grupo Datacenso com 564 comerciantes nas cidades de Curitiba e região metropolitana, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava e Francisco Beltrão. A coleta de dados, que ocorreu entre os dias 26 e 28 de dezembro de 2023, mostra que, no geral, as vendas superaram as do mesmo período do ano passado em 1,12%. Numa análise comparativa, Cascavel apresentou o maior crescimento (1,63%), seguido por Guarapuava (1,26%). Francisco Beltrão teve o menor desempenho, com crescimento de apenas 0,85% nas vendas.

