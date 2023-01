Paraná tem 6,5 mil vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador

As Agências do Trabalhador e postos avançados de atendimento nessa área começam o ano com a oferta de 6.508 vagas de emprego com carteira assinada. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 1.457 oportunidades.





Além da chance de começar o ano com novo emprego, procurar um desses locais é uma oportunidade para atualização do currículo, conseguir uma nova entrevista de emprego e se apresentar aos segmentos da economia.





O volume mais significativo está na Região Metropolitana de Curitiba (1.801), com 327 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo e 213 para auxiliar de linha de produção. Também há 150 vagas para operador de telemarketing receptivo e 61 para auxiliar de cozinha.





Na sequência, aparece a regional de Toledo, com 1.210 vagas. Auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalho abertos – são 284. Depois aparecem abatedor de aves, com 100 postos, auxiliar de limpeza, com 95, e operador de processo de produção, com 50.

Cascavel (1.054), Apucarana (565) e Cianorte (325) também tem muitas vagas. Em Cascavel, as funções que lideram são auxiliar de linha de produção, com 281 empregos disponíveis, magarefe, com 200, operador de movimentação e armazenamento de carga, com 50, e atendente de lanchonete, com 43 vagas.





Em Apucarana, os destaques são para auxiliar de linha de produção, com 44 postos formais, costureiro à máquina na confecção em série, com 30, vendedor interno, com 30, e auxiliar de cozinha, com 15.

Em Cianorte auxiliar de produção de gorduras vegetais comestíveis (50), magarefe (50), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (17), e auxiliar de linha de produção (8) são as principais vagas.





Há, ainda, 316 oportunidades em Maringá, sendo 146 para auxiliar de linha de produção e 129 para magarefe. São 229 vagas na região de Pato Branco, 96 delas para auxiliar de linha de produção; 176 nos arredores de Umuarama; e 149 ofertas de emprego em Foz do Iguaçu.

As unidades vinculadas às prefeituras do Paraná também estão com diferentes tipos de vagas de emprego abertas.





ATENDIMENTO





Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado pelo site.