Paraná terá primeira montadora da Geely após parceria com a Renault

Segundo maior polo automotivo do Brasil, o Paraná ganhará uma nova montadora com foco em veículos de zero ou baixas emissões. A Geely Holding Group e a Renault Group assinaram nesta segunda-feira (3) o acordo de cooperação entre as duas empresas para produção de veículos da montadora chinesa no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).





Publicidade

Publicidade

A parceria se deu após a aquisição de 26,4% da Renault do Brasil, fazendo da Geely acionista minoritária e com acesso à infraestrutura industrial e comercial da marca francesa no País. O objetivo é acelerar a expansão da Geely no maior mercado automotivo da região, que hoje conta com o SUV elétrico Geely EX5 disponível no Brasil por meio de concessionárias dedicadas à marca, operadas pela rede de distribuição da Renault.





Para o governador Ratinho Junior, o investimento da montadora chinesa reforça a vocação do Paraná como polo automotivo e logístico do País. “A formalização de uma parceria da Renault com a Geely é um marco para a nossa economia e também aponta que o Paraná continua a atrair bons negócios. As duas empresas acreditam na capacidade de trabalho do povo paranaense e na força da sua gente”, disse.

Publicidade





Ratinho Junior também ressaltou que a parceria entre as empresas reforça o bom momento econômico do Paraná. “Desde 2019 já recebemos investimentos privados de mais de R$ 300 bilhões, fruto do bom ambiente que proporcionamos para quem escolhe o Paraná para empreender. Com certeza essa parceria trará novos investimentos para o Estado”, finalizou.





A parceria entre as duas empresas foi comunicada ao mercado informando que a Geely contará com um polo de produção de veículos no Brasil e a Renault terá à disposição a GEA (sigla em inglês para Arquitetura Global de Novas Energias Inteligentes) da marca chinesa, hoje líder em novas energias, visando ampliar seu leque de veículos de zero ou baixas emissões para o mercado brasileiro. Na prática, a Renault terá acesso a plataformas e tecnologias híbridas para usar em seus veículos.

Publicidade





“A parceria que estamos anunciando com a Geely no Brasil marca uma etapa decisiva no avanço da nossa estratégia internacional, definindo uma cooperação ágil fundamentada na excelência industrial e liderança tecnológica. Mais uma vez, a combinação das nossas forças vai aumentar nossa competitividade, inovação e reatividade, em um mercado automotivo em rápida evolução”, destacou o CEO do Renault Group, François Provost.





“Nossa cooperação constante com a Renault na exploração de novos mercados e novas oportunidades constituirão um cenário ganha-ganha, pois tanto a Renault como a Geely têm condições de alavancar tecnologias de escala em escopo global, para trazer os melhores produtos para o mercado”, complementou o presidente do Geely Holding Group, Eric Li.

Publicidade





Por meio da cooperação, a Renault e a Geely intensificam sua presença no Brasil através do Paraná e aceleram o desenvolvimento de suas marcas, em um mercado-chave que totalizou mais de 40% dos emplacamentos de veículos na América Latina no 1º semestre de 2025.

Publicidade





Renault e Geely já contam com diversos projetos de cooperação global, entre eles a criação da Horse Powetrain, também instalada no Complexo Ayrton Senna e que está investindo mais de R$ 546 milhões para operação das novas linhas de produção de motores.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Já a Renault do Brasil investiu mais de R$ 5 bilhões desde 2021 na planta paranaense, com apoio de programas fiscais do governo do Estado, como o Paraná Competitivo. O aporte foi utilizado para produção de novos veículos e modernizações das linhas de produção.