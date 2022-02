Parcela de fevereiro do Auxílio Brasil começa a ser paga

Começa nesta segunda-feira (14) o pagamento da parcela de fevereiro do Auxílio Brasil. Recebem, nesta data, os beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) final 1. O valor mínimo do benefício é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a Caixa, o beneficiário poderá consultar informações sobre datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, 3 milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil.



A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.