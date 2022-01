Parcela de janeiro do Cartão Comida Boa é paga nesta terça

A parcela de janeiro do Cartão Comida Boa será paga nesta terça-feira (25). O valor é de R$ 80 e é destinado à compra de itens de necessidades básicas. Desde dezembro, 90 mil famílias em situação de vulnerabilidade social recebem o benefício. Aproximadamente R$ 7,2 milhões foram desembolsados pelo Governo do Estado para os pagamentos deste mês.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O valor disponível no cartão pode ser utilizado para a compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza e outros itens de necessidade básica nos estabelecimentos comerciais cadastrados. Não é permitida a compra de cigarro e bebidas alcoólicas, e o benefício não pode ser sacado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Criado de forma emergencial, em 2020, para atender famílias afetadas pelas restrições da pandemia da Covid-19, o Cartão Comida Boa se tornou política pública permanente no final do ano passado. Ele atende famílias que não integram o programa de transferência de renda do governo federal e que se encontram em situação de pobreza, com renda per capita mensal de até R$ 200, e pobreza extrema, de até R$ 100 por pessoa por mês.





Os recursos são do Fecop (Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná), com participação do FIA (Fundo para Infância e Adolescência) nos meses iniciais, que é voltado para o pagamento das parcelas das famílias com crianças e adolescentes.





Os beneficiários que que ainda não retiraram o cartão podem se dirigir ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo. É possível consultar se tem direito ao benefício por meio do site www.justica.pr.gov.br/comidaboa. A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho reforça a necessidade de manter os dados atualizados no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais).