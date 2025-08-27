Pedágio fica mais caro em 13 praças do Paraná nesta quinta-feira

Entra em vigor, a partir da 0h00 desta quinta-feira (28), o reajuste nas tarifas de pedágio de 13 praças do Paraná, localizadas em rodovias administradas por diferentes concessionárias há 18 meses. Atendidas pela EPR Litoral Pioneiro via Lote 2 de concessões, serão oito praças impactadas pelo aumento no Norte Pioneiro, Litoral e Campos Gerais. Em Jacarezinho (Norte Pioneiro), o valor aumentará de R$ 12 para R$ 12,80.





Já entre as rodovias administradas pela Via Araucária por meio do Lote 1, cinco praças terão mudanças nos valores, abrangendo trechos que ligam a região central do Estado aos Campos Gerais e a Curitiba. Quem parte de Londrina será afetado pelo aumento na praça de São Luiz do Purunã (BR-277), distrito de Balsa Nova, para chegar à capital.





As medidas foram estabelecidas em contratos separados com a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e publicadas no Diário Oficial da União em dias diferentes.

Lote 2





A EPR iniciou a operação nas rodovias que compõem o Lote 2 do novo modelo de concessão do Paraná em fevereiro de 2024. São 605 quilômetros de trechos federais e estaduais sob sua administração.

O reajuste nas tarifas de pedágio contempla os veículos da categoria 1, sendo carros, caminhonetes e furgões dois eixos. Motos não pagam. Confira os novos valores por praça (P):

P1 – São José dos Pinhais: de R$ 22,60 para R$ 24,00

P2 – Sengés: de R$ 7,30 para R$ 7,70

P3 – Jacarezinho: de R$ 12,00 para R$ 12,80

P5 – Carambeí: de R$ 11,40 para R$ 12,10

P6 – Jaguariaíva: de R$ 7,60 para R$ 8,00

P7 – Siqueira Campos: de R$ 13,00 para R$ 13,80

P8 – Jacarezinho Auxiliar 1: de R$ 12,00 para R$ 12,80

P9 – Jacarezinho Auxiliar 2: de R$ 12,00 para R$ 12,80





'Equilíbrio Econômico'





Foi aprovada no dia 31 de julho a 1ª Revisão Ordinária e o Reajuste da TBP (Tarifa Básica de Pedágio) do Contrato de Concessão entre a União e a concessionária. Segundo a EPR, os principais fatores considerados no cálculo para as mudanças são o índice de inflação anual, a tarifa básica determinada pelo Programa de Exploração da Rodovia, a extensão da rodovia sob concessão e intervenções realizadas nos trechos.





Conforme divulgado pela ANTT no início do mês, "a revisão contratual mantém equilíbrio econômico da concessão e atualiza valores de tarifas em oito praças no Paraná, com base na inflação e nas regras previstas em contrato".





As normas econômicas e técnicas já planejadas incluem o IRT (Índice de Reajuste Tarifário), que reflete a variação de 7,52% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) no período de março de 2024 a agosto de 2025, acrescentou a Agência.





Além disso, foram considerados outros parâmetros de desempenho e compensações contratuais, resultando em um reajuste final considerado equilibrado pela ANTT, sem aplicação de penalidades à concessionária.





Lote 1





Desde fevereiro de 2024, a Via Araucária opera 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais do Lote 1 do Sistema Rodoviário do Paraná. O reajuste que se inicia nesta quinta em cinco praças nos trechos atendidos levou em conta os mesmos fatores da concessionária EPR, o IRT e IPCA, com a medida também considerando a inflação.





O aumento é para veículos leves da categoria 1 - carros, caminhonetes e furgões dois eixos -, com isenção para motocicletas. Confira a alteração dos valores:





P1 - São Luiz do Purunã/Balsa Nova (BR-277): de R$ 8,70 para R$ 9,30

P2 - Porto Amazonas (BR-277): de R$ 10,90 para R$ 11,70

P3 - Irati (BR-277): de R$ 10,20 para R$ 10,90

P4 - Imbituva (BR-277): de R$ 10,00 para R$ 10,70

P5 - Lapa (BR-476): de R$ 11,50 para R$ 12,30





Lote 3





A CCR PRVias administra rodovias na região de Londrina, sendo responsável por 569 quilômetros de trechos federais e estaduais no Paraná e contemplando 21 municípios nas regiões Norte, Vale do Ivaí e Campos Gerais.





A operação foi iniciada em maio deste ano, após a empresa vencer o leilão para gerir o Lote 3, com a retomada da cobrança do pedágio em suas cinco praças em junho. Um reajuste, como observado nos Lotes 1 e 2, não entrará em vigor nesta quinta. Confira os valores atuais para veículos de passeio - para motoristas de transporte de carga, o valor deve ser multiplicado pelo número de eixos:





Sertaneja – PR-323 km 3 - R$ 11,80

Ortigueira – BR 376 km 316 – R$ 12,80

Imbaú – BR 370 km 370 – R$ 12,80

Tibagi – BR 376 Km 448 – R$ 12,80

Witmarsum – BR 376 Km 529 – R$ 12,00





As praças de Ortigueira, Imbaú, Tibagi e Witmarsum ficam no trecho que liga Londrina a Curitiba. Além das já existentes, duas novas praças serão implantadas em Mauá da Serra e Tamarana.

(Com informações da ANTT)





