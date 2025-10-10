PIB per capita de Londrina pode crescer com reindustrialização

Conhecer os indicadores de um município, como dados sobre saúde, educação, emprego e infraestrutura, é essencial para planejar seu desenvolvimento de forma estratégica e sustentável. Essas informações permitem identificar desafios, direcionar investimentos e formular políticas públicas mais eficazes, garantindo que as ações do poder público e da iniciativa privada atendam às reais necessidades da população.





Indicadores mostram que o PIB (Produto Interno Bruto) per capita de Londrina está abaixo de outros municípios brasileiros de mesmo porte e diante do desafio de pensar soluções que alavanquem o desenvolvimento do município, o Fórum Desenvolve Londrina elegeu o PIB per capita londrinense como tema para ser estudado ao longo de 2025. O indicador também foi o tema escolhido para o 9º Fórum em Debate, realizado nesta quinta-feira (9), promovido pela entidade.

Para discutir o PIB Per Capita de Londrina: meios e fins para se atingir um padrão elevado, o Fórum Desenvolve Londrina convidou os palestrantes Evanio Felippe, coordenador do Núcleo de Assessoria Econômica da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), e Julio Takeshi Suzuki Júnior, diretor de Pesquisa do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento).





Felippe apresentou dados que mostram avanços e retrocessos experimentados pelo município em um recorte temporal que, em alguns indicadores, compreende mais de duas décadas.



Embora Londrina concentre 5% da população total do Estado, o PIB per capita do município é 11,6% menor que o paranaense, calculado em R$ 40.637. Nas últimas décadas, ressaltou o economista, a cidade experimentou um grande avanço no desenvolvimento urbano, mas essa expansão não se reflete no indicador.

Foto: Ricardo Maia/Divulgação





Um fator preocupante é que ao longo do tempo o peso do PIB de Londrina na economia estadual vem caindo, assim como a posição do município no ranking per capita. Em 2012, Londrina estava na 43ª colocação em PIB per capita do Estado entre 399 cidades. Em 2021, caiu para a 177ª posição. O peso do PIB de Londrina na economia do Paraná está abaixo dos 4,3%, destacou Suzuki.



Ao observar os grandes setores da atividade econômica, dos quase R$ 21 bilhões do PIB municipal, cerca de 63% correspondem a comércio e serviços. A indústria responde por uma fatia de 21%, o que representa R$ 4,3 bilhões. “O dinamismo e a força econômica de vocês estão no setor de comércio e serviços”, apontou Felippe.



Um dado para o qual ele chamou a atenção é a queda na abertura de empresas do setor industrial. Entre 2011 e 2021, o recuo foi de 8%. Na região de Londrina, essa tendência se repete, com 21% de redução. “A gente tem que verificar o que está acontecendo e identificar os setores e as atividades que perderam participação”, alertou.

Suzuki traçou uma comparação entre o PIB de Londrina, calculado em R$ 40.637, e o de outras seis cidades brasileiras de porte semelhante e o resultado mostra que a segunda maior cidade do Paraná está muito aquém.



Joinville (SC), por exemplo, tem um PIB per capita de R$ 74 mil. Sorocaba (SP), R$ 64 mil e Uberlândia, R$ 61 mil. “Os municípios com maior PIB per capita têm maior participação na manufatura”, analisou Suzuki.





Indústria da transformação





Na indústria da transformação, cujo peso na composição do PIB é maior, o número de empresas em Londrina aumentou em apenas dez entre 2015 e 2024, passando de 1.599 para 1609. “Para uma cidade que tem quase 5% da população paranaense, um PIB de quase R$ 21 bilhões é pouco. Alguma coisa está acontecendo que o município não está sendo atrativo”, avaliou Felippe.





Em alguns segmentos, a queda foi mais expressiva, como na fabricação de produtos de informática, eletrônicos e ópticos, que em 2010 somava 30 empresas e, no ano passado, 22, uma retração de 27%. “Produtos eletroeletrônicos são produtos de valor agregado maior. São altamente tecnológicos, com alto grau de conhecimento embarcado nos produtos e salários médios maiores. Londrina está perdendo isso.”







“A gente tem que investir em atividades mais sofisticadas, como a indústria da transformação. No Brasil, um trabalhador na agropecuária gera, por ano, R$ 83.352, em serviços, R$ 98 mil, e na indústria de transformação, R$ 125 mil”, comparou o diretor de Pesquisa do Ipardes.







Transição demográfica





Felippe lembrou que o ritmo acelerado de envelhecimento populacional gera uma rápida transição demográfica na região, em um percentual bem superior à média estadual. Em 2022, enquanto o índice de envelhecimento da população do Estado era de 59,17, em Londrina estava em 74,48, quase 26% acima do Paraná. “Num horizonte de dez a 20 anos, vai faltar mão de obra jovem aqui em Londrina. Já está faltando, mas lá na frente, o que a gente vai fazer se não tiver pessoas na faixa dos 20, 30, 40 anos de idade para exercer suas funções laborais? Isso é sério. Se não tem mão de obra, empaca o crescimento.”





Foto: Ricardo Maia/Divulgação





Suzuki destacou que a partir do final da próxima década, a população de Londrina vai estagnar e, então, iniciar um declínio. “Como a população total vai começar a cair no final da década de 2030, um pouco antes disso vai cair a população em idade ativa, com idade para trabalhar. Isso afeta a força de trabalho. E essa população vai ter que ter um alto nível de produtividade. Caso contrário, a economia vai encolher.”



A automação poderá suprir parte da carência de capital humano, mas não integralmente. “É um ponto de atenção que nós, sociedade civil, entidades públicas, juntos, temos que pensar caminhos para amenizar esse impacto”, disse o economista da Fiep.







Apesar dos dados não muito animadores, Suzuki acredita que com alguns ajustes é possível alavancar o desenvolvimento econômico de Londrina e aponta aspectos positivos, como área física para a expansão industrial sem a necessidade de recorrer a espaços em municípios da região metropolitana, e um Plano Diretor que planejou a expansão em algumas áreas, como a zona sul. “A BR-369 me parece um pouco congestionada, mas na saída sul, na PR-445, já está prevista uma zona de expansão urbana, com crescimento industrial. Temos espaço industrial para fazer crescer a manufatura.”







Suzuki aposta ainda no capital humano como um diferencial do município. Na comparação com outras cidades brasileiras, Londrina se destaca com a maior proporção de adultos com ensino superior e alto índice populacional com o ensino médio. “Londrina tem capital humano para crescer. Tem uma lacuna por demanda, por trabalhadores, mas capital humano a gente tem.”







O economista da Fiep apontou alguns caminhos que podem fazer Londrina avançar no desenvolvimento econômico. Estar atenta às oportunidades para atrair empresas capazes de minimizar os impactos observados na atividade econômica, como nas áreas da saúde, para a qual o município tem enorme vocação, e da infraestrutura.







Investir na melhoria da mobilidade urbana é outra necessidade que pode ter um impacto econômico bastante positivo, assim como em tecnologia de comunicação, com a ampliação do cobertura 5G e 6G.







Banco de dados reúne 19 manuais de indicadores





Desde 2007, o Fórum Desenvolve Londrina produz, anualmente, o Manual de Indicadores de Desenvolvimento, documento que apresenta os principais dados econômicos e sociais do município. A edição mais recente, publicada em 2024, apresenta mais de 60 indicadores.







Até agora, a publicação podia ser consultada na versão impressa ou digital, por meio do site do Fórum Desenvolve Londrina, mas não havia uma ferramenta que permitisse o cruzamento dessas informações.



Por iniciativa do CEO da B4Data e representante do APL (Arranjo Produtivo Local) de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) no Fórum Desenvolve Londrina, Lacier Dias, a partir de agora os dados das 19 publicações podem ser comparados, isolados e combinados de acordo com os interesses de quem os consulta.







O trabalho de compilação dos indicadores foi todo manual e, para evitar falhas, passou por duas revisões antes de o banco ser disponibilizado para consulta pública. “A gente conseguiu juntar todos os dados das pesquisas e cruzar esses dados para trazer essa visão mais analítica e facilitar comparações e recortes por gênero, por idade, por bairro etc.”, explicou Dias. “São diversos cruzamentos que facilitam a melhor compreensão, principalmente a curva do tempo.”





Foto: Ricardo Maia/Divulgação





Juntamente com o Manual de Indicadores, o Fórum publica, também anualmente, a revista com a pesquisa de percepção da população sobre a cidade de Londrina. Esse documento, no entanto, ainda não está disponível no banco de dados.







Para consultar o Manual de Indicadores, o usuário deverá entrar no site do Fórum (www.forumdesenvolvelondrina.org.br) e clicar no botão BI (Business Intelligence), localizado logo abaixo do botão “Ver Indicadores”.







“A gente trouxe do papel para o painel. O BI consolida os estudos e é uma ferramenta viva, a versão um da ferramenta, que vai passar por atualizações”, disse Dias. “A versão dois vai acumulando cada vez mais dados e se tornará mais rica e de referência, já que é pública.”(S.S.)