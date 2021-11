Pix deve ser ampliado para operações internacionais e sem internet

O Pix, ferramenta de transferência instantânea de recursos, vai poder ser utilizado em operações sem acesso à internet e em transações internacionais, anunciou nesta terça-feira (16) o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto. As novidades ainda não têm data para entrar em vigor.

Campos Neto fez o anúncio em evento do BC para comemorar o aniversário de um ano da nova ferramenta. Segundo o presidente, o Pix ainda não atingiu todo o potencial. “O uso do QR Code [Código QR, versão avançada do código de barras fotografada pelo celular] ainda depende de melhor assimilação da tecnologia pelos usuários”, explicou.

Mesmo que algumas funcionalidades do Pix dependam de desenvolvimentos tecnológicos, o presidente do BC considerou revolucionária a evolução do sistema instantâneo de pagamentos, que funciona 24 horas por dia e permite a transferência de recursos entre contas de instituições financeiras diferentes. “A realidade superou as expectativas. O uso do Pix aumenta mês após mês. A velocidade de adoção é a mais rápida do mundo”, destacou.





Até outubro, cerca de 7 bilhões de transações foram executadas por meio do sistema, movimentando R$ 4 trilhões. O recorde diário de transações ocorreu no dia 5 de novembro, com 50.045.289 operações.





O Pix tinha 348,1 milhões de chaves cadastradas por 112,65 milhões de usuários (105,24 milhões de pessoas físicas e 7,41 milhões de pessoas jurídicas), também considerando outubro deste ano. No total, 62,4% da população acima de 18 anos usou a ferramenta para enviar ou receber dinheiro. No período, eram 762 instituições financeiras cadastradas para operar o Pix e 87 em fase de adesão. Entre essas instituições, estão bancos, financeiras, instituições de pagamento, cooperativas de crédito e fintechs (startups financeiras).

Em 12 meses de funcionamento, o Pix ultrapassou, em número de transações, meios de pagamento tradicionais. A ferramenta superou a TED (Transferência Eletrônica Disponível) e o DOC (Documento de Ordem de Crédito) em janeiro deste ano. Em março, foi a vez de o Pix tomar o lugar dos boletos bancários na preferência por meios de pagamento.