Pix poderá ser usado como garantia de empréstimos, anuncia presidente do BC

Uma das prioridades do BC (Banco Central) em 2025 vai ser a modernização do Pix, com a criação de funcionalidades e a melhoria de modalidades já existentes, comentou nesta quarta-feira (2) o presidente do órgão, Gabriel Galípolo. Durante evento para comemorar os 60 anos da instituição, ele anunciou que a autoridade monetária pretende lançar um sistema que permita o uso da ferramenta como garantia de empréstimos.





Uma das novidades anunciadas por Galípolo foi a criação do Pix Garantido. Em desenvolvimento pelo Banco Central desde o ano passado, o Pix pode ser usado como garantia de empréstimo, permitindo que empresas utilizem os recebimentos futuros para obter crédito com melhores condições.

Além do Pix Garantido, Galípolo anunciou que o BC está investindo em melhorias no Pix por aproximação, que se tornou obrigatório em fevereiro, e o Pix parcelado, cujo lançamento está previsto para setembro.





O Pix parcelado, na prática, vai equivaler a uma compra com cartão de crédito parcelado. O recebedor continuará a receber o valor total da venda de forma imediata, mas o pagador contratará um crédito pessoal na hora de dividir a compra. De acordo com Galípolo, o Pix parcelado deverá oferecer juros mais baixos que o dos cartões.

Segurança





Durante a cerimônia, Galípolo ainda anunciou a intenção de continuar a investir na segurança do Pix. “Pretendemos evoluir no processo de segurança do Pix, rastreando recursos em função de golpes”, declarou.





Recentemente, o BC anunciou uma série de melhorias na segurança do Pix, como a exclusão de cerca de 8 milhões de chaves associadas a CPF (Cadastros de Pessoas Físicas) em situação irregular. A medida pretende prevenir que fraudadores usem Pix associados a pessoas mortas para aplicar golpes.

Drex





O presidente do BC anunciou a intenção de continuar a desenvolver o Drex, versão virtual do real. Recentemente, a autoridade monetária anunciou que a primeira fase do projeto da criptomoeda enfrentou problemas em relação à privacidade, à proteção dos dados e à fiscalização pela autoridade monetária.





O desenvolvimento da segunda etapa do Drex, que prevê a execução de contratos automatizados e modelos de negócios criados pelos consórcios que participaram da primeira etapa, também atrasou.

Selo comemorativo





No evento, o Banco Central e os Correios lançaram o selo institucional em comemoração aos 60 anos da autoridade monetária. O BC também anunciou um programa de entrevistas entre Galípolo e ex-presidentes do BC, com episódios a serem transmitidos às quintas-feiras no YouTube.





A comemoração reuniu ministros, parlamentares e ex-presidentes do BC. Entre os presentes, estavam:





Davi Alcolumbre, presidente do Senado;

Hugo Motta, presidente da Câmara;

Fernando Haddad, ministro da Fazenda;

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego;

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento;

Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado;

Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda;

Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento.





Os ex-presidentes que prestigiaram o aniversário de 60 anos do BC foram os seguintes:





Wadico Bucchi;

Pedro Malan;

Gustavo Loyola;

Gustavo Franco;

Armínio Fraga;

Henrique Meirelles;

Alexandre Tombini,

Ilan Goldfajn;

Roberto Campos Neto.