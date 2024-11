Plaenge celebra 15 anos de conquistas no Chile

A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e com atuação internacional no segmento imobiliário de alto padrão, comemora 15 anos de operação no Chile, consolidando sua presença no país com uma trajetória marcada por aprendizados e evolução. A aprendizagem em um ambiente com idioma, condições climáticas, cultura, legislação e sistema tributário diferentes do Brasil transformaram o desafio de expansão em uma arena de desenvolvimento e oportunidades para o destaque internacional. A empresa, que iniciou sua operação no sul do Chile em 2009, expandiu-se gradualmente pelo país andino, entregando 40 empreendimentos até o momento e conquistando a confiança de milhares de chilenos.





Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge, relembra o início dessa jornada. "Chegamos ao Chile com o olhar de um aprendiz cheio de diversão para conhecer o mercado e suas oportunidades. Fomos incorporando novas técnicas construtivas que se adaptam aos terremotos e às temperaturas mais baixas e úmidas ao mesmo tempo em que trouxemos nosso toque brasileiro que enriqueceu a concepção do produto, o design e a mobília local”, detalha.

A empresa desenvolveu projetos que rapidamente ganharam notoriedade pela qualidade e inovação. Desde então, a Plaenge tornou-se um player relevante para o mercado chileno, destacando-se pela entrega de empreendimentos de alto padrão que valorizam o bem-estar e a qualidade de vida.





Nos últimos anos, a expansão para a capital, Santiago, marcou um novo capítulo nessa história. O lançamento do Distrito Paulista, primeiro empreendimento da empresa na cidade, simboliza o avanço do Plaenge no mercado chileno, trazendo também o olhar brasileiro com soluções inovadoras de arquitetura e design.

"Nosso crescimento no Chile está diretamente relacionado ao intercâmbio de conhecimento entre nossas equipes brasileiras e chilenas. Esse compartilhamento de experiências nos ajudou a trazer inovações importantes para o mercado imobiliário chileno, como design de móveis mais contemporâneos, áreas de lazer com decoração sofisticada e atrativas e ainda pouco comum no mercado, que encantam os futuros moradores", explica Fabian.





Além de atuar no setor residencial, a Plaenge também tem contribuído com as cidades onde atua através de gentilezas urbanas e melhorias nos bairros vizinhos aos empreendimentos.

“Sempre buscamos entender as necessidades das pessoas que vivem nas regiões onde atuamos, e isso tem sido fundamental para o nosso sucesso. No Chile, essa postura é evidenciada também pelo engajamento de nossos líderes em entidades representativas da sociedade civil”, acrescenta o diretor.





Com uma trajetória consolidada, a Plaenge continua a olhar para o futuro com otimismo e sempre pensando em novos projetos. “Os próximos anos serão marcantes e estamos preparados para continuar levando nossa expertise para novas regiões, sempre com o compromisso de entregar empreendimentos diferenciados e que façam a diferença na vida das pessoas”, finaliza Fabian.