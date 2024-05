Plaenge e Pininfarina anunciam maior contrato imobiliário com projetos simultâneos e VGV de R$ 2,1 bilhões

A Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão, anuncia uma parceria com a Pininfarina, renomada empresa italiana e líder global de design, para o desenvolvimento do maior contrato de arquitetura assinado para projetos simultâneos. A parceria tem como foco transformar o mercado imobiliário de luxo, com projetos que somarão R$ 2,1 bilhões de Valor Geral de Vendas (VGV).





"Com a Pininfarina, combinamos nossa expertise construtiva com a autoridade em design italiano, estabelecendo um novo patamar para o mercado imobiliário brasileiro e levando, simultaneamente, design de classe mundial para diversas cidades do país", afirma Fernando Fabian, sócio-diretor da Plaenge. "Esta nova linha de produtos representa um novo marco de evolução em nosso portfólio, trazendo uma proposta inédita de valor e design aos nossos clientes."

Os projetos serão lançados em diversas cidades brasileiras que foram estrategicamente selecionadas. Esta iniciativa sublinha a estratégia da Plaenge de promover o desenvolvimento local por meio de projetos de alta qualidade e design diferenciado.





Em 2023, a Plaenge demonstrou sua robustez operacional, lançando 20 projetos no Brasil e no Chile que totalizaram R$ 2,917 bilhões em VGV. "Os resultados alcançados refletem a confiança do mercado em nosso trabalho e a solidez da nossa marca. Para 2024 projetamos 28 lançamentos, reforçando nosso otimismo e compromisso com o crescimento sustentável", destaca Fabian.

Reconhecida por seu design inovador e premiada internacionalmente, a Plaenge vê na parceria com a Pininfarina uma oportunidade para ampliar sua liderança no mercado de alto padrão. "Nosso compromisso vai além da construção; queremos oferecer verdadeiras obras de arte que imprimam os conceitos de luxo, design e conforto", complementa Fernando Fabian.





Com um landbank avaliado em 17,8 bilhões em VGV, a Plaenge está preparada para avançar com sua estratégia de expansão, fortalecendo sua posição no mercado sul-americano e reafirmando seu compromisso com inovação, qualidade e design excepcional.

