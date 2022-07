Plantão do Profis no sábado é última oportunidade para abater 100% de juros e multas

O objetivo do plantão é oferecer mais uma oportunidade para que o cidadão possa renegociar suas dívidas e tributos municipais. Ao todo, foram ofertadas 300 vagas de atendimento para o plantão. Para participar, é necessário agendar previamente um horário com antecedência pelo telefone (43) 3372-4424, via ligação ou WhatsApp (apenas texto). O agendamento prévio também pode ser feito no Portal da Prefeitura, acessando este link.

A Secretaria Municipal de Fazenda, por meio do Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2022, vai realizar o último plantão de atendimento de julho, neste sábado (23), das 9h às 15h, o qual garantirá 100% de desconto, para pagamento à vista, nos juros e multa das dívidas e tributos municipais. Será na Praça de Atendimento da Fazenda, localizada no piso térreo da sede administrativa da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635).

Números





O plantão de atendimento do Profis, realizado no último sábado (16), contabilizou 217 atendimentos. Foram 221 adesões, que resultaram em mais de R$583.391,72 negociados.





A diretora de Arrecadação, Wanda Yaeko Kono, considera bastante positivo o resultado do último plantão e lembra, aos contribuintes, que existem várias opções para facilitar a regularização de débitos junto ao Município. “Temos a adesão com acesso via GOV.BR, acesso simplificado com número de inscrição e CPF/CNPJ, as cartas-convite de adesão, e também é possível aderir ao programa por meio do atendimento presencial”, disse.





Kono também reforçou o convite para aqueles que têm pendências com o Município, para que façam adesão ao Profis aproveitando o desconto máximo que o mês de julho oferece. “É uma oportunidade para ficar em dia com o Município e evitar as ações de execuções fiscais que oneram para o contribuinte com honorários, custas judiciais, bloqueios e leilões”, enfatizou.





Até agora, desde que foi disponibilizado, no dia 23 de maio deste ano, o Profis já negociou um valor bruto na ordem de R$ 58.837.738,05, dos quais R$ 18.979.769,79 foram recebidos pelo Município. Foram contabilizadas 18.650 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.