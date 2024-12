Prazo para adesão ao Profis 2024 entra na reta final; contribuintes podem obter descontos de até 70%

O prazo para adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) 2024, promovido pela Prefeitura de Londrina, termina no dia 18 de dezembro. Este programa oferece aos contribuintes a oportunidade de regularizar suas dívidas municipais com condições vantajosas, incluindo descontos significativos de até 70% nos juros e multas, para pagamentos à vista, ou de 30% para quem optar pelo parcelamento em até 13 vezes.





O Profis 2024 abrange uma ampla gama de débitos, como o IPTU, ITBI e ISS, além de taxas, autos de infração e multas emitidos por órgãos municipais como a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e o Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD).

Desde o início da vigência do programa, em 15 de maio, 37.845 adesões foram registradas, resultando em um valor negociado de R$ 138.434.722,84, com R$ 64.844.307,78 já arrecadados.





Benefícios e facilidades de adesão

A diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, Wanda Yaeko Kono, destaca que a negociação administrativa é a melhor opção para quem possui débitos pendentes, pois evita execuções judiciais e protestos extrajudiciais. “Este é o último mês para aproveitar as condições do Profis 2024, com descontos nas multas e juros. Convidamos todos a aproveitarem essa oportunidade de regularizar suas pendências com o município”, afirmou.





A adesão ao programa pode ser feita de forma prática e rápida pela internet, acessando o banner do Profis 2024 no Portal da Prefeitura. Para realizar a negociação online, basta informar o número da inscrição imobiliária e o CPF ou CNPJ do proprietário. Também é possível utilizar o cadastro no sistema Gov.br para acessar as opções de pagamento, tanto à vista quanto parceladas.

Atendimento presencial com agendamento





Para quem preferir atendimento presencial, a Praça de Atendimento da Fazenda está disponível, mediante agendamento prévio. O agendamento pode ser feito pelo telefone (43) 3372-4424 (WhatsApp) ou diretamente pelo Portal da Prefeitura. A Praça de Atendimento está localizada no piso térreo da Prefeitura, na Avenida Duque de Caxias, 635.





Plantão no sábado (14)





A Secretaria Municipal de Fazenda vai promover um plantão no sábado, 14 de dezembro, com funcionamento das 9h às 15h. Assim como no atendimento presencial durante a semana, será necessário agendar horário com antecedência pelos mesmos canais de atendimento (telefone ou site). (Com informações do N.Com)