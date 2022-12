Prazo para destinar parte do Imposto de Renda ao Fundo do Idoso segue até 29 de dezembro

A população e empresários têm até o dia 29 de dezembro para fazer a destinação de parte de seu IR (Imposto de Renda) devido ao FMDPI (Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Londrina).





A iniciativa faz parte da campanha “O Futuro é Agora”, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.



A destinação do imposto de renda é limitada a até 1% do IR devido por pessoas jurídicas e até 3% por pessoas físicas.





O valor destinado ao FMDPI até o último dia útil do ano corrente será deduzido na declaração de IR que será feita no ano seguinte.

Os recursos são destinados a programas e projetos cadastrados no Banco de Projetos do conselho municipal, e são fundamentais para a melhoria dos serviços prestados a esse público.





Estão cadastradas no Banco de Projetos propostas das seguintes instituições: Asilo São Vicente de Paulo, Cáritas Arquidiocesana de Londrina, Cristma – Movimento Cristo Te Ama, Lar Maria Tereza Vieira, Seps (Sociedade Espírita de Promoção Social) e Instituto Roberto Miranda.

Desde 2014, quando o FMDPI começou a receber destinações de IR, até novembro de 2022, o fundo arrecadou R$ 6.467.236,27. Somente no ano de 2021 foram arrecadados R$ 514.130,56 e, em 2022, até novembro, R$ 364.045,81.





“Agora, estamos com a expectativa de uma arrecadação importante em dezembro, pois neste mês muitas pessoas e empresas fazem a destinação do IR", afirmou a presidente do CMDPI, Luciana Alvarez.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.