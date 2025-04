Prazo para pagamento do IPTU 2025 com 15% de desconto termina nesta segunda em Rolândia

Os moradores de Rolândia (região metropolitana de Londrina) têm até esta segunda-feira (17) para efetuar o pagamento do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) em cota única e garantir 15% de desconto.





O imposto pode ser quitado em cota única (com 15% de desconto somente sobre o IPTU 2025), com vencimento para até 17 de março ou ser parcelado em até sete vezes. O tributo pode ser pago em qualquer banco ou casa lotérica.

CONFIRA AS DATAS DE VENCIMENTO DAS PARCELAS





1º parcela - 17/03/25 (ou cota única)

2º parcela - 17/04/25

3º parcela - 19/05/25

4º parcela - 17/06/25

5º parcela - 17/07/25

6º parcela - 18/08/25

7º parcela - 17/09/25

A taxa tem a correção da inflação, calculada pelo INPC de setembro de 2023 a agosto de 2024, de 3,79%.





O contribuinte que deseja pagar em cota única e não recebeu essa possibilidade no talão impresso, poderá requisitar esse documento pelo Whats App (43) 3255-8600.

O imposto no quesito predial tem ainda a cobrança da taxa de coleta de lixo (variável de acordo com a metragem) e o no quesito territorial tem a cobrança da taxa COSIP, de iluminação. Essas taxas devem ser pagas. Não entram em eventual isenção do tributo.





MAIS DE 31 MIL DOCUMENTOS FORAM EMITIDOS NO MUNICÍPIO

Foram gerados 31.763 documentos, sendo 23.963 prediais (na cor azul) e 7.800 territoriais (na cor verde).





Mais informações e a segunda via do carnê: www.rolandia.pr.gov.br , pelo canal de Whats App (43) 3255-8600 ou presencialmente no setor de Tributação da Prefeitura, que atende de segunda a sexta, das 12h às 17h, no piso térreo do prédio da Prefeitura – Avenida Presidente Bernardes, 809, centro.





